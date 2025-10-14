Вернувшийся на сцену Тима Белорусских раскрыл причину отмены концертов в России
Тима Белорусских отложил тур из-за нехватки нового материала
Певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) отменил запланированный гастрольный тур по России. Артист объяснил это решение тем, что у него ещё недостаточно нового материала для выступлений. Слова певца приводит издание «Абзац».
Концерты, которые должны были состояться в сентябре-октябре 2025 года, теперь перенесли на 2026 год. Точные даты неизвестны. Морозов пообещал расширить географию тура в следующем году.
«Пока не хватает новой музыки. Но она выйдет уже в скором времени. Поняли, что хотим порадовать слушателей не только старыми хитами, но и обновлёнными», — сказал Белорусских.Ранее карьера артиста прервалась на несколько лет. В 2021 году суд в Минске приговорил его к 2,5 годам домашнего ареста. Из-за этого перерыва музыкант потерял часть аудитории.
