Вернувшийся на сцену Тима Белорусских раскрыл причину отмены концертов в России

14 октября 2025, 11:07

Тима Белорусских отложил тур из-за нехватки нового материала

Тимофей Морозов (Фото: Instagram* @_timabelorusskih)

Певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) отменил запланированный гастрольный тур по России. Артист объяснил это решение тем, что у него ещё недостаточно нового материала для выступлений. Слова певца приводит издание «Абзац».





Концерты, которые должны были состояться в сентябре-октябре 2025 года, теперь перенесли на 2026 год. Точные даты неизвестны. Морозов пообещал расширить географию тура в следующем году.

«Пока не хватает новой музыки. Но она выйдет уже в скором времени. Поняли, что хотим порадовать слушателей не только старыми хитами, но и обновлёнными», — сказал Белорусских.