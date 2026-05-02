«Я никому это не желаю»: Катя Лель вспомнила изнуряющие диеты ради сцены
Певица Катя Лель откровенно рассказала о сложном периоде в своей карьере, связанном с работой с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, ради подготовки к хиту «Мармеладный» ей пришлось пойти на серьёзные жертвы. Лель призналась, что перед ней поставили жёсткую задачу — за три месяца кардинально изменить внешность и добиться максимально стройной и «сухой» формы. Для этого она придерживалась строгих диет и ежедневно проходила изнурительные тренировки под руководством профессионального тренера.
Нагрузки, по её словам, были экстремальными: силовые упражнения с тяжёлыми весами, постоянные занятия и практически полное истощение организма. В итоге певица добилась поставленной цели, снизив вес до 46 килограммов, однако цена оказалась слишком высокой.
Артистка призналась, что такие методы негативно сказались на её здоровье — в частности, пострадал позвоночник. Сейчас она считает тот опыт ошибкой и подчёркивает, что никому не пожелала бы проходить через подобные испытания.
Лель также отметила, что важно соблюдать баланс и не доводить себя до крайностей ради результата, даже если речь идёт о карьере.
