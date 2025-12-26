Росприроднадзор обязал Филиппа Киркорова освободить частный берег на Москве-реке

26 декабря 2025, 17:03

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*/fkirkorov)

Росприроднадзор обязал Филиппа Киркорова в течение шести месяцев освободить участок на берегу Москвы-реки, который, по итогам проверки, признан частью береговой полосы, открытой для свободного доступа граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.