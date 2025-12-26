Росприроднадзор обязал Филиппа Киркорова освободить частный берег на Москве-реке
Росприроднадзор обязал Филиппа Киркорова в течение шести месяцев освободить участок на берегу Москвы-реки, который, по итогам проверки, признан частью береговой полосы, открытой для свободного доступа граждан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как следует из материалов проверки, земельный участок, которым пользуется артист, находится в водоохранной зоне и не может быть ограждён или использоваться в частных целях. Ведомство вынесло Киркорову официальное предостережение и установило срок для устранения нарушений.
Поводом для разбирательства стал иск саратовского бизнесмена Глеба Рыськова, который он подал в октябре 2025 года. Он считает, что береговую территорию незаконно приватизировали ещё в 2003 году, а в 2022 году Киркоров объединил три участка в один. По мнению истца, это нарушает водное и земельное законодательство.
Судебное заседание по делу назначено на конец января. Рыськов заявляет, что после его завершения намерен добиваться разрешения на использование территории для благотворительного проекта, связанного с развитием туризма и общественного доступа к берегу.
