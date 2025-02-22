«Часто стала прикладываться к бутылке»: как Лолита переживает отмену концертов

Лолита (фото: ВКонтакте @lolitamilyavskaya)
Отголоски резонансной «голой» вечеринки до сих пор не дают Лолите полноценно вернуться к работе. На днях в своём Telegram-канале она заявила, что стала всё чаще прикладываться к бутылке.
В последнее время артистка жалуется, что её концерты по всей России массово отменяют, пенсию выплачивают мизерную, а после оплаты коммунальных услуг и покупки продуктов на счёту звезды остаётся всего три тысячи рублей.
Поддержали Лолиту далеко не все поклонники и коллеги. Многие начали советовать собирать бутылки, если не хватает на жизнь. Исполнительница решила прислушаться к советам общественности и в одном из последних постов намекнула на алкогольную зависимость.
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Поддержали Лолиту далеко не все поклонники и коллеги. Многие начали советовать собирать бутылки, если не хватает на жизнь. Исполнительница решила прислушаться к советам общественности и в одном из последних постов намекнула на алкогольную зависимость.
«Мне кажется нужна срочная помощь. Я чувствую, что я очень часто стала прикладываться к бутылке», – заявила Милявская.Однако затем выяснилось, что речь идёт не о спиртных напитках, а о лечебной минеральной воде. Лолита посоветовала и своим подписчикам почаще так лечиться, но не злоупотреблять. Она даже вспомнила, что однажды выпила слишком много минералки перед концертом, из-за чего могла бы рекламировать таблетки от диареи.
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Анастасия Чинкова