«Чеботина — королева, Лазарев — принц»: Киркоров рассказал о титулах в шоу-бизнесе

20 декабря 2025, 12:20

Филипп Киркоров расставил монаршие роли в российской поп-иерархии

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров рассказал, что звание поп-короля российской эстрады появилось у него не по собственной инициативе — по словам артиста, этот титул ему давно подарили поклонники.





При этом певец подчеркнул, что в отечественном шоу-бизнесе он далеко не единственный обладатель громкого «статуса».



В шоу «Натальная карта» Киркоров озвучил свою шуточную иерархию звезд, распределив между коллегами королевские и императорские роли.





«Не я себя короновал, не я себя воздвиг на пьедестал. В нашей иерархии император — Николай Басков. У нас есть королева — Люся Чеботина, у нас есть царица — ANNA ASTI, Примадонна (Алла Пугачёва), Императрица (Ирина Аллегрова), Серёжа Лазарев — принц», — заявил Киркоров.