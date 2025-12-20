«Чеботина — королева, Лазарев — принц»: Киркоров рассказал о титулах в шоу-бизнесе
Филипп Киркоров расставил монаршие роли в российской поп-иерархии
Филипп Киркоров рассказал, что звание поп-короля российской эстрады появилось у него не по собственной инициативе — по словам артиста, этот титул ему давно подарили поклонники.
При этом певец подчеркнул, что в отечественном шоу-бизнесе он далеко не единственный обладатель громкого «статуса».
В шоу «Натальная карта» Киркоров озвучил свою шуточную иерархию звезд, распределив между коллегами королевские и императорские роли.
«Не я себя короновал, не я себя воздвиг на пьедестал. В нашей иерархии император — Николай Басков. У нас есть королева — Люся Чеботина, у нас есть царица — ANNA ASTI, Примадонна (Алла Пугачёва), Императрица (Ирина Аллегрова), Серёжа Лазарев — принц», — заявил Киркоров.Также артист отметил, что его райдер нельзя назвать чрезмерно роскошным. При этом внимание зрителей привлёк его образ на съемках: Киркоров появился в кофте Burberry стоимостью около 10 миллионов рублей, которая, по его словам, создавалась вручную в течение трёх лет. Отдельную симпатию публики вызвал и стиль Димы Журавлёва, появившегося в шоу.