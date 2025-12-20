«Я отнесусь с пониманием»: невеста Лепса прокомментировала тайную влюблённость жениха в тёщу

20 декабря 2025, 11:44

Аврора Киба пошутила о симпатии будущего мужа к тёще

Аврора Киба (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Невеста Григория Лепса Аврора Киба поделилась в соцсетях эффектным кадром с участием своей мамы.





На снимке бизнесвумен Татьяна Белякова предстала в ярко-красном облегающем платье, позируя у новогодней ёлки — образ получился нарядным и праздничным.



Внимание подписчиков привлёк не только внешний вид героини фото, но и подпись к публикации. Аврора с юмором отметила, что не исключает: в будущем её супруг может проникнуться симпатией к тёще. Девушка добавила, что относится к такой гипотетической ситуации спокойно и без ревности.





«Если мой будущий муж будет тайно влюблен в тёщу, я отнесусь с пониманием», — написала Аврора под публикацией.