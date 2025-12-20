Достижения.рф

«Ничего приятнее в моей жизни я не испытывала»: Ида Галич рассказала о сюрпризе жениха

Ида Галич призналась в импульсивной покупке после неожиданного подарка от жениха
Ида Галич (Фото: Instagram* / @galichida)

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками личным и неожиданным эпизодом из жизни.



По её словам, жених сделал ей сюрприз, с которым она столкнулась впервые: просто передал деньги без какого-либо повода и без намёков на условия.

Ида призналась, что жест произвел на неё сильнейшее впечатление и вызвал эмоции, которых она раньше не испытывала.

«Мне сегодня жених дал денег. Просто так. В руки. Типа: купи себе что-то. Я хочу сказать, что ничего приятнее в моей жизни я не испытывала», — рассказала Галич.
Правда, приятные чувства быстро переросли в спонтанное решение. Уже спустя несколько минут после сюрприза телеведущая оформила покупку — винтажную сумку Fendi 2004 года.
