«Ничего приятнее в моей жизни я не испытывала»: Ида Галич рассказала о сюрпризе жениха

20 декабря 2025, 11:56

Ида Галич призналась в импульсивной покупке после неожиданного подарка от жениха

Ида Галич (Фото: Instagram* / @galichida)

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками личным и неожиданным эпизодом из жизни.





По её словам, жених сделал ей сюрприз, с которым она столкнулась впервые: просто передал деньги без какого-либо повода и без намёков на условия.



Ида призналась, что жест произвел на неё сильнейшее впечатление и вызвал эмоции, которых она раньше не испытывала.





«Мне сегодня жених дал денег. Просто так. В руки. Типа: купи себе что-то. Я хочу сказать, что ничего приятнее в моей жизни я не испытывала», — рассказала Галич.