Чеботина откровенно высказалась об отношениях с Киркоровым: «Не собираемся заводить с ним ребёнка»

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)
Люся Чеботина рассказала, что на самом деле связывает её с Филиппом Киркоровым. Певица опровергла слухи о том, что артист продюсирует её.
«Филипп – мой друг, с которым я имею честь общаться, вдохновляться им, черпать у него знания и опыт, но он не является моим продюсером. И мы не собираемся заводить с ним ребёнка, как об этом говорят», – высказалась Чеботина в личном блоге.Люся также отметила, что, если ей выпадет шанс представить Россию на международном песенном конкурсе, то Филипп станет первым, к кому она обратится за советом, поскольку у него большой опыт в данном вопросе.
Кроме того, исполнительница трека «Солнца Монако» прокомментировала сплетни о богатом любовнике-покровителе.
«Я не встречаюсь ни с каким женатым дедушкой, и у меня нет продюсера или спонсора», – заверила Чеботина.Читайте также:
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