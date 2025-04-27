«В Люсе всё сложилось. Просто идеально»: Рудковская впервые оценила творчество Чеботиной

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)
Яна Рудковская оценила творчество певицы Люси Чеботиной. Об этом продюсер рассказала в беседе с Telegram-каналом WOWNEWS.
Рудковская заявила, что Чеботина является настоящим профессионалом своего дела.
Яна подчеркнула, что бывают артистки с очень красивой фигурой и непривлекательным лицом, и наоборот. Имён Рудковская не раскрыла, но отметила, что в Люсе прекрасно всё. Девушке, по её словам, удалось совместить идеальную фигуру и внешность в целом с талантом.
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Яна подчеркнула, что бывают артистки с очень красивой фигурой и непривлекательным лицом, и наоборот. Имён Рудковская не раскрыла, но отметила, что в Люсе прекрасно всё. Девушке, по её словам, удалось совместить идеальную фигуру и внешность в целом с талантом.
«В Люсе всё сложилось. Просто идеально. Полное попадание. Вы посмотрите все последние номера на всех премиях. Всегда у неё одни из самых крутых номеров. Скажем ещё есть две певицы. Имя Люси звучит среди тех девушек, которые отличаются вкусом на сцене, классными номерами», – отметила звёздный продюсер.Рудковская также добавила, что Чеботина обладает уникальным вкусом в музыке, что и сделало её популярной артисткой. Певице удалось создать авторский стиль и ставить номера мирового масштаба.
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Анастасия Чинкова