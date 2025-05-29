«Чеченцы за меня стрелялись»: Любовь Успенская появилась на шоу «Что было дальше?»
На шоу «Что было дальше?» Успенская заявила, что за нее стрелялись чеченцы
Певица Любовь Успенская неожиданно для своей аудитории приняла участие в юмористическом шоу «Что было дальше?».
Артистка давно рассказывала, что у нее было много ухажеров. Однако не все из них оказались классическими романтиками, которые дарят букеты и поют серенады под окном.
С 16 лет певица выступала в ресторанах, и ведущие «ЧБД» решили узнать, какое из всех таких мероприятий стало для нее самым запоминающимся. Любовь вспомнила про инцидент на концерте в Кисловодске.
«В Кисловодске был такой ресторан «Храм воздуха». Туда приезжали все такие крутые. Там чеченцы стрелялись за меня. Такое вытворяли! А потом пришли армяне, армяне это уже серьезно», — отметила Успенская.
Еще артистка раскрыла, что у нее была возможность записать совместный трек с американским рэпером 50Cent.
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