«Чеченцы за меня стрелялись»: Любовь Успенская появилась на шоу «Что было дальше?»

29 мая 2025, 18:21

На шоу «Что было дальше?» Успенская заявила, что за нее стрелялись чеченцы

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская неожиданно для своей аудитории приняла участие в юмористическом шоу «Что было дальше?».





Артистка давно рассказывала, что у нее было много ухажеров. Однако не все из них оказались классическими романтиками, которые дарят букеты и поют серенады под окном.



С 16 лет певица выступала в ресторанах, и ведущие «ЧБД» решили узнать, какое из всех таких мероприятий стало для нее самым запоминающимся. Любовь вспомнила про инцидент на концерте в Кисловодске.





«В Кисловодске был такой ресторан «Храм воздуха». Туда приезжали все такие крутые. Там чеченцы стрелялись за меня. Такое вытворяли! А потом пришли армяне, армяне это уже серьезно», — отметила Успенская.