Соседов о проблемах со здоровьем: «Очень неприятная штука»
Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил о проблемах со здоровьем
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов рассказал Ura.ru о проблемах со здоровьем, которые беспокоят его в последнее время. Мужчина посетовал, что у него низкое артериальное давление, которое вызывает сильную слабость.
Сергей измерил давление перед беседой с агентством и отметил, что его показатели практически не меняются.
«Я буквально сейчас измерил: 100 на 60. Низкое давление — очень неприятная штука. И самое главное, что его ничем нельзя поднять. Когда падает давление общее, атмосферное, и артериальное опускается», — уточнил Соседов.
Обращение к докторам особо не помогло. Медики сообщали, что нормализовать артериальное давление трудно.
«Врачи говорят, что у меня астенический тип сложения и ничего сделать нельзя. Никаких средств, например, таблеток, повышающих давление, не существует», — откровенничал критик.
Соседову посоветовали умеренную физическую нагрузку, есть шоколад и соленую пищу. Сергей даже задумался об альтернативных методах лечения, к примеру, иглоукалывании и гирудотерапии. Однако пока ничего из этого не пробовал.