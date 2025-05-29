Соседов о проблемах со здоровьем: «Очень неприятная штука»

29 мая 2025, 17:27

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил о проблемах со здоровьем

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/ Виталий Невар)

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов рассказал Ura.ru о проблемах со здоровьем, которые беспокоят его в последнее время. Мужчина посетовал, что у него низкое артериальное давление, которое вызывает сильную слабость.





Сергей измерил давление перед беседой с агентством и отметил, что его показатели практически не меняются.





«Я буквально сейчас измерил: 100 на 60. Низкое давление — очень неприятная штука. И самое главное, что его ничем нельзя поднять. Когда падает давление общее, атмосферное, и артериальное опускается», — уточнил Соседов.

«Врачи говорят, что у меня астенический тип сложения и ничего сделать нельзя. Никаких средств, например, таблеток, повышающих давление, не существует», — откровенничал критик.