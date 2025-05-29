Появились новые подробности о тайной свадьбе Ивлеевой и Бегака: весь персонал под угрозой увольнения
Настя Ивлеева и Филипп Бегак тайно поженились в Крыму. Однако всплыла неожиданная и неприятная подробность о торжестве.
Издание Super выяснило, что секретная свадьба состоялась в Ялте, в одном из самых дорогих отельных комплексов.
Инсайдер уточнил, что пара настолько хотела сохранить торжество в тайне, что накануне отобрала у всех сотрудников отеля телефоны и отслеживала их действия по камерам видеонаблюдения. В случае утечки фотографий и видео им угрожали штрафами и даже увольнением.
Бегак и Ивлеева арендовали весь комплекс на шесть дней. На это они потратили порядка четырёх миллионов рублей.
Для себя молодожёны выбрали виллу 19 века, посуточная аренда которой обходится им в 270 тысяч рублей. Гостей же они разместили в шести номерах гостиницы и в двух коттеджах.
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