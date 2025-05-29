Появились новые подробности о тайной свадьбе Ивлеевой и Бегака: весь персонал под угрозой увольнения

29 мая 2025, 17:54

На свадьбе Ивлеевой у персонала отобрали телефоны и угрожали увольнением

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (фото: Instagram* @_agentgirl_)

Настя Ивлеева и Филипп Бегак тайно поженились в Крыму. Однако всплыла неожиданная и неприятная подробность о торжестве.