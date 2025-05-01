«Чего и вам желаю!»: Анна Семенович заявила, что гордится своей грудью

Обладательница роскошного бюста восьмого размера, который она ещё и подчёркивает в своих сценических образах, певица Анна Семенович ответила на вопрос поклонников в социальных сетях о том, как она относится к такой большой груди. По словам артистки, относится она к ней прекрасно.