«Чего и вам желаю!»: Анна Семенович заявила, что гордится своей грудью

Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)
Обладательница роскошного бюста восьмого размера, который она ещё и подчёркивает в своих сценических образах, певица Анна Семенович ответила на вопрос поклонников в социальных сетях о том, как она относится к такой большой груди. По словам артистки, относится она к ней прекрасно.
Выдающиеся формы бывшей фигуристки и экс-солистки группы «Блестящие» уже не раз становились предметом для шуток со стороны коллег по творческому цеху и пользователей сети. Например, известный насмешник Станислав Садальский, комментируя награждение Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», отметил, что ничего не знает о трудах артистки на данном поприще, но медаль повесить ей точно есть куда.
Сама Анна ответила на вопрос поклонников о своих пышных формах, что вполне ими довольна.
Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)
Стоит отметить, что ранее певица всё-таки признавалась, что её несомненные достоинства причиняют и определённые неудобства. Из-за пышного бюста и солидного веса у артистки часто болит спина. Она даже подумывала о том, чтобы уменьшить объём груди с помощью пластики, но потом отказалась от этой идеи.
Анна уверена, что, несмотря на физические неудобства, её роскошные формы — дар, которым стоит гордиться. Певица продолжает подчёркивать особенности своей фигуры откровенными нарядами, чем приводит в неистовый восторг поклонников.
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Сама Анна ответила на вопрос поклонников о своих пышных формах, что вполне ими довольна.
«Шикарно отношусь, очень горжусь и вам рекомендую!» — заявила звезда.
Анна Семенович (Фото: ВКонтакте @official_semenovich)
Стоит отметить, что ранее певица всё-таки признавалась, что её несомненные достоинства причиняют и определённые неудобства. Из-за пышного бюста и солидного веса у артистки часто болит спина. Она даже подумывала о том, чтобы уменьшить объём груди с помощью пластики, но потом отказалась от этой идеи.
«Мои формы — семейная особенность, доставшаяся от мамы и бабушки. Идти против природы я не стала», — объяснила Семенович.
Анна уверена, что, несмотря на физические неудобства, её роскошные формы — дар, которым стоит гордиться. Певица продолжает подчёркивать особенности своей фигуры откровенными нарядами, чем приводит в неистовый восторг поклонников.
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Александр Бойцов