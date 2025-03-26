«Есть куда повесить»: Садальский высмеял награду певицы Анны Семенович

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Накануне президент РФ Владимир Путин удостоил звания народных артистов России Максима Аверина, Александра Олешко и Анну Михалкову. Получила награду и певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович — медаль «За труды в культуре и искусстве».
На присуждение артистке этого знака отличия отреагировал и известный советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Причём сделал это в свойственном ему юмористическом ключе, даже с едкой иронией.
Сама Анна после получения награды призналась, что ценит все свои призы и знаки отличия ещё со времён спортивного прошлого и участия в соревнованиях по фигурному катанию.
Она также подчеркнула, что награда была вручена ей в том числе как многолетней ведущей передачи «Дембельский альбом» на «Русском радио», которая за 12 лет в эфире стала не только музыкальной программой, но и настоящим социальным проектом.
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* Запрещённая в России социальная сеть
«Владимир Путин наградил певицу и актрису Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», — написал актёр, журналист и блогер в своей социальной сети, явно намекая на пышный бюст артистки.Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)
Сама Анна после получения награды призналась, что ценит все свои призы и знаки отличия ещё со времён спортивного прошлого и участия в соревнованиях по фигурному катанию.
«Но, конечно, государственная медаль «За труды в культуре и искусстве» за подписью президента России — это награда особенная и очень почетная», — сказала Семенович.
Она также подчеркнула, что награда была вручена ей в том числе как многолетней ведущей передачи «Дембельский альбом» на «Русском радио», которая за 12 лет в эфире стала не только музыкальной программой, но и настоящим социальным проектом.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов