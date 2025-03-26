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«Есть куда повесить»: Садальский высмеял награду певицы Анны Семенович

Станислав Садальский с юмором отреагировал на получение награды Анной Семенович
Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Накануне президент РФ Владимир Путин удостоил звания народных артистов России Максима Аверина, Александра Олешко и Анну Михалкову. Получила награду и певица, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович — медаль «За труды в культуре и искусстве».
На присуждение артистке этого знака отличия отреагировал и известный советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Причём сделал это в свойственном ему юмористическом ключе, даже с едкой иронией.

«Владимир Путин наградил певицу и актрису Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», — написал актёр, журналист и блогер в своей социальной сети, явно намекая на пышный бюст артистки.

Анна Семенович (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Сама Анна после получения награды призналась, что ценит все свои призы и знаки отличия ещё со времён спортивного прошлого и участия в соревнованиях по фигурному катанию.

«Но, конечно, государственная медаль «За труды в культуре и искусстве» за подписью президента России — это награда особенная и очень почетная», — сказала Семенович.

Она также подчеркнула, что награда была вручена ей в том числе как многолетней ведущей передачи «Дембельский альбом» на «Русском радио», которая за 12 лет в эфире стала не только музыкальной программой, но и настоящим социальным проектом.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Блогер София Стужук родила пятого ребёнка дома в надувном бассейне
26 марта 2025, 13:43

София Стужук (Фото: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

Известный блогер София Стужук сообщила о пополнении в её и так многодетной семье. Своего пятого ребёнка звезда социальных сетей родила дома, использовав при этом детский надувной бассейн.
Медики крайне негативно относятся к так называемым «домашним родам», ведь порой в отсутствие контроля со стороны профессиональных акушеров либо без надлежащего оборудования что-то может пойти не так. Однако Софию всё это, по всей видимости, мало тревожит. О процессе очередных родов в наполовину заполненном водой надувном бассейне 29-летняя многодетная мама в подробностях рассказала в своём личном блоге.

София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

«Эти роды пошли совсем не так с самого начала. Ночью каждая схватка провоцировала паническую атаку и тахикардию. Просто потому, что в этот раз очень страшно после прошлого опыта. А с утра… Слезы ручьем от того, как жалко себя в этот раз. Никогда в жизни не чувствовала себя так уязвимо, сентиментально, ранимо», — призналась Стужук.

К счастью, всё прошло хорошо и в настоящее время мать теперь уже пятерых детей отходит от пережитого и прочувствованного. Старшие дети были в школе, когда малыш появился на свет, а вот младшая дочь смогла первой поздравить маленькую «лялечку». И, конечно, рядом был избранник Софии Антон Левданский, который во всём помогал и ухаживал за ней. Сейчас родители принимают многочисленные поздравления от подписчиков.

Антон Левданский и София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)

Первых троих детей София родила в браке с Дмитрием Стужуком, который умер в 2020 году от последствий коронавируса. Своему нынешнему возлюбленному звезда соцсетей дарит уже второго ребёнка. А ещё у неё был выкидыш, после чего она погрузилась в депрессию, скандалила с Антоном, а однажды даже подала на развод. Но потом всё как-то наладилось, София снова забеременела, а ​теперь в их семье уже пятеро детей и ни о каких расставаниях никто больше не вспоминает.

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«Поженили нас обманным путём»: Ольга Дроздова высказалась о браке с Дмитрием Певцовым
Дроздова рассказала, что её выдали замуж за Певцова обманным путём
26 марта 2025, 13:27

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Ольга Дроздова призналась, что не стремилась к замужеству после своего первого брака, оказавшегося неудачным, поэтому в её планы не входило становиться женой коллеги Дмитрия Певцова.
По словам артистки, в ЗАГС её обманным путём заманили друзья.

Теперь же, спустя годы, она чувствует себя самой счастливой женщиной и женой. Ей нравится быть замужем, несмотря на то, что долгое время она сопротивлялась этому «званию».

В беседе с изданием «ИСИ», Дроздова сочла удивительным, что она вышла замуж за Певцова, учитывая тот факт, что после первого неудачного брака стала ярой противницей официальных отношений. Она объяснила, что не имеет в виду, что «ударилась во все тяжкие», но просто так получилось.

Дроздова вспомнила, что её выдали замуж за Певцова «обманным путём». Когда они ехали на съёмки, то вдруг неожиданно оказались около ЗАГСа. Тогда актриса не могла понять, почему «Королеву Марго» снимают в другом помещении.

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#актеры
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В Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк – что получат её дети, мать и Чернышев
В Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк
26 марта 2025, 13:11

Анастасия Заворотнюк (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Родственники могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных, сообщила нотариус Марина Щирская в беседе с РИА Новости.
У звезды сериала «Моя прекрасная няня» осталось трое детей, супруг Пётр Чернышов и мама Валентина Борисовна. При этом, если даже Заворотнюк оставила завещание, то свою долю в любом случае получат её младшая дочь Мила, поскольку она несовершеннолетняя, и мать, которая уже достигла пенсионного возраста.

Также уточняется, что судов за имущество ждать не стоит, поскольку всю крупную недвижимость Заворотнюк раздала ещё при жизни. Так, старшим дочери и сыну досталась её квартира в Москве, стоимость которой оценивается в 60 млн рублей, маме и младшей дочери – загородный дом, где провела последние годы актриса, а Чернышеву отписали апартаменты в столице.

Анастасии Заворотнюк не стало 30 мая 2024 года. Актриса скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

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*запрещён в РФ
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Три романа и тайна отцовства: от кого звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина на самом деле родила дочь Марию
26 марта 2025, 12:29

Лариса Голубкина (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

Лариса Голубкина ворвалась в мир кино триумфально — после выхода «Гусарской баллады» вся страна знала её в лицо. Однако саму артистку внезапная популярность скорее напугала, чем порадовала. С детства она мечтала быть певицей, но судьба распорядилась иначе.
Личная жизнь Голубкиной тоже была непростой. Ей приписывали романы с самыми разными мужчинами — от советских знаменитостей до мировых звёзд, таких как Ален Делон. Однако самым важным и обсуждаемым союзом в её жизни стал брак с любимцем публики Андреем Мироновым. «Радио 1» расскажет о личной жизни Голубкиной и о тайне рождения её дочери Марии.

Детство и юность Ларисы Голубкиной: от мечты к великому кино


Лариса Голубкина родилась в Москве в 1940 году. Её отец был педагогом, но решил связать свою жизнь с военной службой и дослужился до полковника. А мама Ларисы после рождения дочери оставила работу и посвятила себя семье.

С раннего детства Лариса проявляла творческие способности. Её любовь к музыке была настолько сильна, что, казалось, она сначала научилась петь, а уже потом говорить. Девочка мечтала о карьере оперной певицы, но её отец считал искусство несерьёзной профессией. По его настоянию Лариса посещала лекции на биологическом факультете, но втайне продолжала заниматься вокалом и поступила в музыкальное училище. Когда об этом узнал отец, в семье разразился настоящий скандал.

Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды простились с Ларисой Голубкиной
Вера Алентова, Мария Миронова, Андрей Малахов и другие звёзды простились с Ларисой Голубкиной

Закончив училище, Лариса неожиданно для себя самой решила, что недостаточно хорошо поёт, и поступила в ГИТИС. Будто сама судьба подталкивала её на этот путь. В 1962 году, когда она ещё училась в театральном институте, ей предложил роль сам Эльдар Рязанов. Так на экраны вышла «Гусарская баллада» — фильм, сделавший её знаменитой. Голубкина исполнила в нём все трюки самостоятельно, а также дебютировала не только как актриса, но и как певица.

Лариса Голубкина (фото: кадр из фильма «Гусарская баллада»)

Однако даже ошеломительный успех не развеял её сомнения. Голубкина всегда относилась к актёрской профессии без особых амбиций и считала, что если бы не этот фильм, зрители могли бы никогда о ней не узнать. Тем не менее после выхода картины её популярность была настолько велика, что даже отец пересмотрел своё отношение к профессии дочери.

Голубкина всегда была очень критична к своей актёрской игре, а к выбору ролей подходила с осторожностью.

Личная жизнь Ларисы Голубкиной: брак с Мироновым и тайна отцовства


Личная жизнь Ларисы Голубкиной была столь же насыщенной, как и её карьера. Её первым серьёзным увлечением стал сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Они прожили вместе пять лет, но официально так и не поженились. Именно его долгие годы считали отцом её дочери Марии. Однако сам Николай позднее заявил, что это не так. Он утверждал, что Мария родилась от другого мужчины — директора «Мосфильма» Владимира Досталя, но и тот отрицал отцовство.

Мария Миронова поддержала не проронившую ни слезинки Марию Голубкину на похоронах её матери
Мария Миронова поддержала не проронившую ни слезинки Марию Голубкину на похоронах её матери

По слухам, у Голубкиной также был роман с Алексеем Баталовым, и некоторые считали, что именно он мог быть отцом ребёнка. Эти сплетни преследовали Ларису Ивановну и её дочь годами. История запутывалась ещё больше после брака Голубкиной с Андреем Мироновым. Их союз был одним из самых обсуждаемых в СССР. Принято считать, что Лариса увела актёра из семьи, но на самом деле на тот момент он уже расстался с Екатериной Градовой.

Миронов добивался Голубкиной почти десять лет, и когда они наконец поженились в 1976 году, он удочерил её дочь и дал ей свою фамилию. Однако, чтобы избежать путаницы в школе, где училась родная дочь Андрея от первого брака, мать Миронова настояла на том, чтобы девочка осталась Голубкиной. Сам Андрей Александрович относился к приёмной дочери с большой любовью. Несмотря на слухи и споры о её происхождении, он занимался её воспитанием и души не чаял в наследнице.

Андрей Миронов (фото: РИА Новости / Александр Гладштейн)

Лариса Ивановна называла свой брак с Мироновым сложным, но счастливым. Она не стремилась к славе, не искала поводов для ссор и просто жила рядом с любимым человеком. Однако их семейная жизнь была далека от идеальной. Миронов любил шумные вечеринки, а Лариса — тишину. После смерти мужа Голубкина переживала тяжёлую утрату. Со временем она всё больше уходила в себя, редко появлялась на публике и почти не давала интервью. В последние годы она жила очень замкнуто, а после 2020 года и вовсе исчезла из публичного пространства.

Окончательное раскрытие семейной тайны


Годы спустя Мария Голубкина наконец поставила точку в вопросе своего происхождения. В 2024 году она официально заявила, что действительно является биологической дочерью Андрея Миронова. В советское время её родители не раскрывали этот факт, поскольку у Андрея уже была старшая дочь Мария от Екатерины Градовой, и это могло вызвать лишние обсуждения.

«Я всегда носила отчество Андреевна», — отметила Мария.

Она также подчеркнула, что её отец защищал её от нападок со стороны фанаток и относился к ней с бесконечной заботой. Что касается отношений между двумя Мариями — Голубкиной и Мироновой, — вопреки слухам, вражды между ними никогда не было. Напротив, их судьбы во многом оказались схожими.

Прощание с Ларисой Голубкиной


Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. 25 марта актрису похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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«Его будут очень много снимать»: Алексей Учитель предрёк успех выходящему из колонии Михаилу Ефремову
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#гусарская баллада
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#певица
#любовь
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#актриса
#профессии
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Выходящему по УДО Михаилу Ефремову предложили работу на Ивановской швейной фабрике
Гендиректор Ивановской швейной фабрики предложил актёру Ефремову работу
26 марта 2025, 12:15

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков предложил трудоустроить выходящего из колонии по УДО актёра Михаила Ефремова.
«А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», – сообщил собеседник издания RT.
Лукьянчиков объяснил, что является давним поклонником артиста и хочет помочь ему. Для Ефремова готовы снять жильё в Иваново, обеспечить его питанием, собственным кабинетом, служебным автомобилем, бесплатной сотовой связью и конкурентной зарплатой.

Отмечается, что Ефремова приглашают на должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Также актёра хотят привлечь к работе с детьми в местном театральном кружке.

При этом Лукьянчиков добавил, что Ефремов может на постоянной основе проживать в Москве и лишь изредка приезжать на место работы в Иваново.

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