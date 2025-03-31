«Чего орешь?»: Юлианна Караулова жестко осадила Анну Седокову на шоу «Кто тут жулик»

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)
Юлианна Караулова грубо высказалась в сторону Анны Седоковой в рамках шоу «Кто тут жулик» на канале СТС.
В программе участники должны ответить на вопросы ведущего Антона Шастуна, а также выяснить, кто из них является подставным игроком. Часто из-за недоверия игроков обстановка между ними накаляется.
Так, выполняя одно задание, в команде Карауловой и Седоковой все разнервничались и даже перешли на повышенные тона. Анна особенно громко пыталась высказать свое мнение. Тогда Юлианна жёстко отреагировала на это.
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Так, выполняя одно задание, в команде Карауловой и Седоковой все разнервничались и даже перешли на повышенные тона. Анна особенно громко пыталась высказать свое мнение. Тогда Юлианна жёстко отреагировала на это.
«Ты чего орёшь на нас?», — поинтересовалась Караулова у Седоковой.Певица деликатно ушла от ответа и в дальнейшую перепалку вступать не стала. Однако за кулисами шоу девушки наверняка всё обсудили и не стали обижаться друг на друга.
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Элина Позднякова