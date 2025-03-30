«Он был лучшим отцом»: Анна Седокова рассказала об отношениях сына и погибшего Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова постепенно возвращается к нормальной жизни после трагедии с Янисом Тиммой. Недавно она дала первое интервью, в котором рассказала о своих чувствах и о том, как уход спортсмена пережили её дети, которым он заменил отца.
Особенно тяжело утрату пережил Гектор – сын Седоковой от бизнесмена Артёма Комарова. Мальчика Тимма воспитывал с 2-летнего возраста. В соцсетях певицы до сих пор можно найти семейные фото и видео с их участием.
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«Янис был для него всем: его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», – отметила Седокова в беседе с VOICE.Певица добавила, что это большой пример того, как отец может вложить любовь в ребёнка и привить ему настоящую любовь к спорту. Теперь каждую игру Гектор, увлекающийся баскетболом, посвящает Янису и играет в его майке.
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Анастасия Чинкова