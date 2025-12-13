«Чеховский юмор»: Медведева раскрыла стиль общения Нагиева и режиссера на площадке

13 декабря 2025, 19:47

Актриса Медведева: Нагиев и Крыжовников на съёмках «Елки-12» общались на «вы»

Дмитрий Нагиев и Жора Крыжовников (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Актриса Ирина Медведева высказалась о съёмках новой части комедии «Елки-12».





В беседе с «NEWS.ru» Ирина описала рабочие отношения режиссёра Жоры Крыжовникова (настоящее имя — Андрей Першин) и актёра Дмитрия Нагиева.



Медведева сообщила, что Крыжовников и Нагиев установили на площадке особый этикет общения. Они всегда обращаются друг к другу на «вы» и используют только имя и отчество.

«Конечно же, было очень интересно наблюдать за их взаимоотношениями с Дмитрием. Как работает Жора и Дмитрий — это высокие отношения, это всегда имя, отчество. Это, конечно, какой-то чеховский юмор на площадке в работе самого режиссёра с актёром», — отметила артистка.