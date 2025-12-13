«Печёт хлеб в аду»: Экс-осуждённая раскрыла, как отбывает срок Елена Блиновская

13 декабря 2025, 18:29

Бывшая осуждённая рассказала, как отбывает срок Елена Блиновская

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Бывшая осуждённая опровергла слухи о привилегиях для Елены Блиновской в колонии. Её слова приводит издание «МК».





Экс-арестантка, которая сидела с Еленой в одном СИЗО, выступила с опровержением. Она заявила, что Блиновская отбывает срок в обычных условиях, а не в «блатном» отряде. По её словам, блогер работает в хозяйственном отряде, где женщины по ночам выпекают хлеб в жарких цехах.

«Женщины там пекут огромное количество хлеба по ночам в адских жарких условиях. Там нет ни для кого послаблений», — уточнила она.

«Тюрьма — это ад. И говорить о «блатных» условиях, значит, издеваться над теми, кто оказался за решёткой», — резюмировала женщина.