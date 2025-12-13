«Подмешивала в еду»: Мать Соколовского раскрыла шокирующий секрет его похудения

13 декабря 2025, 18:43

Мать Влада Соколовского тайно добавляла ему в еду добавки для похудения

Всеволод Соколовский (Фото: ВКонтакте @vs_page_official)

Мать певца Влада Соколовского (настоящее имя — Всеволод Соколовский) Ирина выступила в программе «Мама, это не я» и раскрыла детали помощи сыну в борьбе с лишним весом.





Женщина заявила, что в период, когда Соколовскому исполнилось 18 лет и его вес составлял 89 килограммов, она решила действовать.

«Ничего ему об этом не говорила, но я ему в пищу подмешивала порошочек, который способствует похудению», — рассказала Ирина.