«Подмешивала в еду»: Мать Соколовского раскрыла шокирующий секрет его похудения

Мать Влада Соколовского тайно добавляла ему в еду добавки для похудения
Всеволод Соколовский (Фото: ВКонтакте @vs_page_official)

Мать певца Влада Соколовского (настоящее имя — Всеволод Соколовский) Ирина выступила в программе «Мама, это не я» и раскрыла детали помощи сыну в борьбе с лишним весом.



Женщина заявила, что в период, когда Соколовскому исполнилось 18 лет и его вес составлял 89 килограммов, она решила действовать.

«Ничего ему об этом не говорила, но я ему в пищу подмешивала порошочек, который способствует похудению», — рассказала Ирина.
Она отметила, что действовала тайно. Отец артиста знал о методе, но сохранял молчание. Сам певец узнал о действиях матери только спустя годы.

Параллельно Соколовский продолжает рассказывать о проблемах с преследователями. Накануне он поделился новой информацией о сталкерах, которые угрожают его семье.
Ольга Щелокова

