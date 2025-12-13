«Подмешивала в еду»: Мать Соколовского раскрыла шокирующий секрет его похудения
Мать Влада Соколовского тайно добавляла ему в еду добавки для похудения
Мать певца Влада Соколовского (настоящее имя — Всеволод Соколовский) Ирина выступила в программе «Мама, это не я» и раскрыла детали помощи сыну в борьбе с лишним весом.
Женщина заявила, что в период, когда Соколовскому исполнилось 18 лет и его вес составлял 89 килограммов, она решила действовать.
«Ничего ему об этом не говорила, но я ему в пищу подмешивала порошочек, который способствует похудению», — рассказала Ирина.Она отметила, что действовала тайно. Отец артиста знал о методе, но сохранял молчание. Сам певец узнал о действиях матери только спустя годы.
Параллельно Соколовский продолжает рассказывать о проблемах с преследователями. Накануне он поделился новой информацией о сталкерах, которые угрожают его семье.