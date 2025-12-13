«Я преподавала»: Ольга Картункова раскрыла свой метод защиты от мошенников
Картункова рассказала, как нейтрализует телефонных мошенников с помощью юмора
Комедийная актриса Ольга Картункова рассказала о встречах с мошенниками. Она сообщила об этом на премьере фильма «Ёлки 12» в Москве. Слова артистки приводит издание VOICE.
Ольга пришла на мероприятие с дочерью Викторией. Картункова отметила, что некоторые аферисты теперь даже поздравляют её с праздниками.
«Я даже с некоторыми мошенниками познакомилась. В прямом смысле этого слова. Поздравляют меня с праздниками. Больше не разводят. Поговорила через юмор, они посмеялись, потом и я с ними посмеялась», — сказала артистка.Телеведущая заявила, что её сложно обмануть. Она обычно не отвечает на звонки с незнакомых номеров.
«Нет, развести меня очень сложно. Слушайте, ну мне сорок восемь годиков. Где вы учились, я преподавала, ребята!» — добавила телезвезда.В новой комедии «Ёлки 12» Ольга Картункова сыграла вместе с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Юлией Топольницкой.