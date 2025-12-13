«Я преподавала»: Ольга Картункова раскрыла свой метод защиты от мошенников

13 декабря 2025, 19:33

Картункова рассказала, как нейтрализует телефонных мошенников с помощью юмора

Ольга Картункова (Фото: кадр из YouTube-шоу «Вопрос ребром»)

Комедийная актриса Ольга Картункова рассказала о встречах с мошенниками. Она сообщила об этом на премьере фильма «Ёлки 12» в Москве. Слова артистки приводит издание VOICE.





Ольга пришла на мероприятие с дочерью Викторией. Картункова отметила, что некоторые аферисты теперь даже поздравляют её с праздниками.

«Я даже с некоторыми мошенниками познакомилась. В прямом смысле этого слова. Поздравляют меня с праздниками. Больше не разводят. Поговорила через юмор, они посмеялись, потом и я с ними посмеялась», — сказала артистка.

«Нет, развести меня очень сложно. Слушайте, ну мне сорок восемь годиков. Где вы учились, я преподавала, ребята!» — добавила телезвезда.