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«Чеки присоединить из доставки?»: Седокова заявила, что вернула родным Тиммы его вещи

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Отец бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы Райтис утверждал, что певица присвоила себе ценную коллекцию кроссовок и футболок покойного сына.
Сегодня певица доказала, что все вещи экс-супруга она отправила его семье: Анна опубликовала фотографии в соцсетях, на которых запечатлены запечатанные коробки и чек с доставкой.
«Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает. А возить грязь для того, чтобы ещё раз чьё-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?» — обратилась к Райтису Седокова в личном блоге.
Сестра же Яниса Тиммы Лельде Жандецка поблагодарила Анну за то, что отправила вещи брата.
«Спасибо большое! Если тебе что-то будет нужно, не стесняйся спрашивать. Вот адрес», — написала Жандецка.
По словам Седоковой, отец её бывшего мужа ведёт себя недостойно. Она отметила, что можно было бы организовать турнир памяти Яниса, а не продавать его кроссовки.
«Я не могу это организовать, потому что своей травлей вы настроили против меня людей, не понимающих <…> всю правду. Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — добавила Анна.
Поп-звезда заверила, что уже пришла в себя после трагедии.
«Я буду жить, буду петь, буду преданно верить, что в мире любви и добра хватит всем для спасения», — заявила она.

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#певица
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#шоу-бизнес
«Нежная моя девочка»: Ольга Рапунцель показала трогательные снимки с дня рождения старшей дочери
Ольга Рапунцель опубликовала фотографии с дня рождения старшей дочери
02 апреля 2025, 09:36

Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель отпраздновала день рождения старшей дочери Василисы. Девушка опубликовала фотографии с праздника и отметила особую связь с девочкой.
Напомним, Ольга воспитывает одна двоих дочек — 5-летнюю Софию и Василису, которой 1 апреля исполнилось семь лет. В день рождения старшей девочки звезда «Дома-2» организовала праздник и нежную съемку с нарядными малышками на фоне множества подарков и шаров.
Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
«Мой первенец, мамина дочка, ты такая загадочная, рассудительная и нежная моя девочка, но уже с волевым характером, ведь есть в кого. Непоседа милая, ты еще та хитрюшка! У нас с тобой сильная связь, как ты ко мне привязана и не отпускаешь меня никуда, когда мне нужно по своим делам. Всегда просишься поехать со мной», — написала Рапунцель в соцсети.
Ольга Рапунцель с дочками (Фото: Instagram*/olyarapunzel)
По словам девушки, любовь между матерью и дочерью является самой искренней.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что обе девочки очень красивые, а мама у них чудесная.

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*Запрещен в РФ
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«Поплакать и расти»: Ольга Орлова поделилась с женщинами опытом «разведёнки»
Певица Ольга Орлова посоветовала разведённым женщинам уметь не повторять ошибок
02 апреля 2025, 08:42

Ольга Орлова (Фото: Телеграм @olgaorlova131177)

Бывшей солистке группы «Блестящие» Ольге Орловой поклонницы и подписчицы задают много житейских вопросов, в том числе и о неудачно сложившихся браках. Артистка, которой и самой довелось пережить развод, признаётся, что пережить такую ситуацию без боли и горечи невозможно.
Она подчёркивает, что каждый случай, каждая отдельно прожитая и проживаемая жизнь уникальна и неповторима, поэтому у неё нет и не может быть рецепта, как следует справляться с переживаниями после рухнувшего брака.

«Самое важное — уметь эту ситуацию оплакать, погоревать столько, сколько вам нужно. Сделать работу над ошибками, понять, что было неправильно в этой ситуации», — рекомендует Ольга.

Но даже и такие сложные моменты в жизни нужно уметь использовать как зоны своего роста и развития, говорит певица. Это наиболее полезное, что можно сделать в таком непростом случае, заключила она, отвечая на самый часто, по её собственному признанию, задаваемый ей вопрос.

Ольга Орлова, рассуждая о распавшихся семьях, знает, о чём говорит. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Валерием, которому в 2023 году в возрасте 45 лет родила дочь Анну. Сын Артём родился у артистки в супружестве с Александром Кармановым. Пара распалась ещё в 2004 году, когда мальчику было всего три года. Расставание Ольги с мужем прошло мирно и без столь популярных в звёздной среде скандалов.

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«Сделайте что-то хорошее»: Седокова впервые ответила родственникам Тиммы
Анна Седокова призвала родственников Яниса Тиммы организовать турнир в его честь
02 апреля 2025, 08:33

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Анна Седокова постепенно восстанавливается после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы. Она уже начала выходить в свет и принимать участие в различных проектах и наконец отреагировала на травлю со стороны бывших родственников.
Седокова открыла комментарии для подписчиков, пояснив это тем, что устала бояться и ей нечего скрывать.

«Если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Но я не буду этого делать, как бы они не пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося», — написала Седокова в соцсети.

При этом она отметила, что все желающие могут задать вопросы ей лично, однако пока этого никто так и не сделал. По словам певицы, родственникам и друзьям Яниса не нужно «возить грязь» ради появления новых подписчиков.

«Лучшее, что вы можете сделать, это организовать турнир памяти или школу. Организовать игру памяти Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки», — подчеркнула певица.

Она пояснила, что сама не может этого сделать из-за травли.

«Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — заключила артистка.

Ранее отец Яниса Райтис обвинил Анну в том, что она не вернула уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена. Седокова отметила, что готова показать чеки доставки, которой отправила все, что у нее было.

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*Запрещен в РФ
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«В ее судьбе нет ничего уникального. Раскачала тему жертвы»: Меньшова высказалась о судьбе Гурченко
02 апреля 2025, 05:42

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Людмила Гурченко стала культовой актрисой не только советской, но и российской эпохи. Память о ней живет по сей день, а судьба звезды становится темой для пересудов. Об истории жизни артистки высказалась Юлия Меньшова.
В своем интервью дочь режиссера Владимира Меньшова, в чьем фильме «Любовь и голуби» Гурченко сыграла одну из главных ролей, заявила, что Людмила не являлась феноменом и больше рассказывала о себе с позиции жертвы. По словам Юлии, у судьбы Гурченко не было ничего уникального.

«Я думаю, что она много рассказывала о себе как о жертве обстоятельств. Хотя в ее судьбе не было ничего уникального. На самом деле это очень частый случай, когда ты взлетаешь, а потом…», — сказала Меньшова.

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«Безбровое воплощение зла»: Оксана Самойлова рассказала о переходном возрасте своей старшей дочери

Юлия отметила, что Гурченко удалось сблизиться с фанатами благодаря своей откровенности. При чем актриса раскачала тему того, что жертва с несправедливой судьбой.

«Но мне кажется, Людмила Марковна сумела раскачать тему того, что она большая жертва и как несправедлива была к ней судьба. Во-вторых, я думаю, что она истово любила свою профессию и себя в ней», — цитирует Меньшову Starhit.

Юлия заострила внимание на том факте, что Гурченко являлась реформатором своего времени. Все из-за ярких образов, которые предпочитала актриса. Элементы перьев и блесток на одежде в советскую эпоху были явлением нестандартным и стали использоваться только в 90-е. Сама Гурченко открыла эту стезю раньше всех.

Меньшова призналась, что уважает Людмилу Марковну и назвала ее великолепной в своей жанре. При этом отметила, что Гурченко была не одинока, но не осознанно раскачала путь жертвы, что стало маркетинговым ходом, пусть и не специальным.

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«Безбровое воплощение зла»: Оксана Самойлова рассказала о переходном возрасте своей старшей дочери
02 апреля 2025, 01:48

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Подростковое время является одним из самых тяжелых в процессе воспитания ребенка. Сейчас с этим столкнулись Джиган и Оксана Самойлова, дочери которых Ариеле 13 лет. Блогер поделилась, с какими проблемами она сталкивается во время переходного возраста девочки.
Как пишут в Starhit, в первую очередь Ариела не может принять свою внешность, в чем сама открыто признавалась. Из-за этого подросток постоянно экспериментирует со внешним видом. Сейчас девочка предпочитает одеваться в мешковатую одежду, выбирает темную косметику и рисует тонкие брови.

«Я, конечно, знала, что такое переходный возраст, но считала, что с Ариелой меня это не коснется. Я думала, с Леей выхватим, с Майей — вероятно, но не с Ариелой. Потому что невозможно было представить, что этот божий ангел превратится в безбровое воплощение зла», — прокомментировала Оксана поведение дочери.

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«Огромные дойки»: Дана Борисова разрешила дочери увеличить грудь

Еще Самойлову удивила ванная девочки, где ребенок воплотила все свои самые смелые идеи. К примеру, над унитазом ребенка весит светящийся символ биологической опасности. Стены ванной расклеены плакатами, а унитаз наклейками. При этом коврики в комнате кровавого цвета, что поразило Оксану.

«Унитаз в наклейках, какие-то кровавые коврики. А над ванной самое интересное… Кто все эти люди? Много-много цветов. Это точно ванная? Стена, конечно, просто пушка-бомба», — комментирует блогер.

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