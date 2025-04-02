«Чеки присоединить из доставки?»: Седокова заявила, что вернула родным Тиммы его вещи

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)
Отец бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы Райтис утверждал, что певица присвоила себе ценную коллекцию кроссовок и футболок покойного сына.
Сегодня певица доказала, что все вещи экс-супруга она отправила его семье: Анна опубликовала фотографии в соцсетях, на которых запечатлены запечатанные коробки и чек с доставкой.
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«Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает. А возить грязь для того, чтобы ещё раз чьё-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?» — обратилась к Райтису Седокова в личном блоге.Сестра же Яниса Тиммы Лельде Жандецка поблагодарила Анну за то, что отправила вещи брата.
«Спасибо большое! Если тебе что-то будет нужно, не стесняйся спрашивать. Вот адрес», — написала Жандецка.По словам Седоковой, отец её бывшего мужа ведёт себя недостойно. Она отметила, что можно было бы организовать турнир памяти Яниса, а не продавать его кроссовки.
«Я не могу это организовать, потому что своей травлей вы настроили против меня людей, не понимающих <…> всю правду. Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — добавила Анна.Поп-звезда заверила, что уже пришла в себя после трагедии.
«Я буду жить, буду петь, буду преданно верить, что в мире любви и добра хватит всем для спасения», — заявила она.
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Анастасия Чубина