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Новый роман? Седокова выложила интригующее фото с мужчиной

Седокова опубликовала новое фото с мужчиной
Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

В соцсетях певица Анна Седокова опубликовала фотографию с мужчиной, его лицо скрыто.
По слухам, у Седоковой новый избранник. Некоторые утверждают, что певица выказывает знаки внимания одному из игроков «Зенита».

Однако, интригующее фото никак не связано со сплетнями. Анна лишь анонсировала композицию, записанную в дуэте с популярным певцом.
«Долгожданный и очень красивый дуэт уже 4 апреля. Интересно вы уже разгадали с кем он будет? Принимаю версии», — написала певица в телеграм-канале.
Ранее отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа Седоковой, потребовал от певицы вернуть вещи сына, в частности уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена.

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Викторию Лопырёву заметили на актёрских курсах Нагиева в Дубае
В Дубае Виктория Лопырёва взяла курсы Нагиева стоимостью 1,5 млн рублей
01 апреля 2025, 15:07

Виктория Лопырёва (Фото: Телеграм, @lopyrevavictoria)

Телеведущий Дмитрий Нагиев уже давно ведёт курсы в Дубае, на которых учит раскрепощению и актёрскому мастерству. Так, среди слушающих была замечена российская модель Виктория Лопырёва. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.
Лопарёва опубликовала ролик, на котором Нагиев ей что-то объяснял. Зачем модели понадобились уроки телеведущего, Виктория не уточнила.

Первые курсы Нагиева в ОАЭ стоили 400 тысяч рублей. Однако из-за ажиотажа он поднял цену. В феврале цена была уже 1,5 млн рублей, сообщает издание «Страсти».

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«Я просыпаюсь вся мокрая»: Ольга Бузова раскрыла интимные подробности своих снов
Ольга Бузова призналась, что страдает от ночных кошмаров
01 апреля 2025, 15:00

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась, что испытывает трудности с режимом сна и страдает от ночных кошмаров.
«Я не понимаю, что происходит. Вот уже вторую ночь я не могу уснуть. Мне снятся настоящие кошмары — такие, что я осознаю, что мне нужно проснуться, но не могу этого сделать. И это повторяется каждый раз. Когда я наконец просыпаюсь и выхожу из этого ужаса, я вся в поту. Как только пытаюсь снова заснуть, начинается новый кошмар. Такое у меня было только в детстве, когда я боялась ходить в туалет, думая, что меня утащит ведьма под кровать», — рассказала ведущая реалити-шоу «Сокровища императора» в своих социальных сетях.

Исполнительница предположила, что причиной может быть тревожность, хотя отметила, что в последнее время не испытывает стресса.

«У меня много планов на апрель: поездки, съемки, выступления и записи. Но я не могу спать. Просыпаюсь в два ночи, потом в четыре, затем в пять, восемь и девять. Не понимаю, с чем это связано, потому что я ложусь рано и стараюсь правильно питаться. Температуры у меня нет», — добавила Бузова.
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#шоу
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«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым
Экс-возлюбленный Бородиной Терехин сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым
01 апреля 2025, 14:18

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин сыронизировал, говоря об ее отношениях с Николаем Сердюковым. Фолловеры Терехина поинтересовались его мнением.
«Брутальный он или нет — я не знаю, это на любителя. Если в общем, то мне он очень нравится, да и Ксюша, вроде, счастливая. Для кризиса среднего возраста самое то», — прокомментировал мужчина.

Сама Бородина пока никак не отреагировала на слова Терехина. Ксения и Николай сейчас мечтают о рождении ребенка и готовятся к свадьбе. Ксения Бородина недавно высказывалась об инциденте с украинской моделью Марией Ковальчук в ОАЭ, которую избили неизвестные. Теледива считает, что такого никто не заслуживает.

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Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене
01 апреля 2025, 14:16

Тимур Хайдаров (Фото: Телеграм, @drtimurkhidarov)

Звёздный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что сам делает пластическую операцию своей жене Светлане Сильваши.
Как Хайдаров рассказал в интервью Евгении Андреященко, со своей супругой он познакомился 9 лет назад, Тогда Светлана хотела удалить комки Биша. По словам хирурга, на работе он абстрагируется от чувств и эмоций.
«Я её оперировал сам, когда мы уже были вместе. В плане пластической хирургии я говорю: «Ну, а кто сделает лучше, чем я?». <…> когда ты заходишь в операционную, погружаешься в процесс, ты думаешь только о результате», — рассказал Тимур.
Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что поддержит желание дочери менять внешность, в частности разрешит ей сделать пластику груди.

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Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста
Григорий Лепс заработал на бизнесе в 2024 году около 8 млн рублей.
01 апреля 2025, 14:08

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Певец Григорий Лепс не только выступает на сцене, но и пытается развивать свой бизнес. Однако в 2024 году дела его компаний оказались неутешительными, и многие из них принесли меньшую прибыль, чем в предыдущие годы. По информации Kp.ru, артист смог заработать всего около 8 миллионов рублей.
Наиболее стабильные показатели продемонстрировало ООО «ПЦ Григория Лепса», где выручка составила 164 миллиона рублей, однако чистая прибыль снизилась с 7,6 миллиона рублей до 7,4 миллиона рублей.

Ресторанный бизнес Лепса, представленный компанией ООО «Пить», также показал значительное снижение — прибыль упала до 1,5 миллиона рублей по сравнению с 9,8 миллиона рублей в 2023 году. Стоит отметить, что артист не владеет полным пакетом акций этой компании. Кроме того, курортный бизнес Григория на Алтае в прошлом году оказался убыточным. Артист заработал 62 тысячи рублей. Также он потерял 18 тысяч рублей на производстве очков.

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