Новый роман? Седокова выложила интригующее фото с мужчиной

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)
В соцсетях певица Анна Седокова опубликовала фотографию с мужчиной, его лицо скрыто.
По слухам, у Седоковой новый избранник. Некоторые утверждают, что певица выказывает знаки внимания одному из игроков «Зенита».
Однако, интригующее фото никак не связано со сплетнями. Анна лишь анонсировала композицию, записанную в дуэте с популярным певцом.
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Однако, интригующее фото никак не связано со сплетнями. Анна лишь анонсировала композицию, записанную в дуэте с популярным певцом.
«Долгожданный и очень красивый дуэт уже 4 апреля. Интересно вы уже разгадали с кем он будет? Принимаю версии», — написала певица в телеграм-канале.Ранее отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа Седоковой, потребовал от певицы вернуть вещи сына, в частности уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена.
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Анастасия Чубина