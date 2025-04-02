«Сделайте что-то хорошее»: Седокова впервые ответила родственникам Тиммы

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)
Анна Седокова постепенно восстанавливается после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы. Она уже начала выходить в свет и принимать участие в различных проектах и наконец отреагировала на травлю со стороны бывших родственников.
Седокова открыла комментарии для подписчиков, пояснив это тем, что устала бояться и ей нечего скрывать.
При этом она отметила, что все желающие могут задать вопросы ей лично, однако пока этого никто так и не сделал. По словам певицы, родственникам и друзьям Яниса не нужно «возить грязь» ради появления новых подписчиков.
Она пояснила, что сама не может этого сделать из-за травли.
Ранее отец Яниса Райтис обвинил Анну в том, что она не вернула уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена. Седокова отметила, что готова показать чеки доставки, которой отправила все, что у нее было.
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*Запрещен в РФ
«Если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Но я не буду этого делать, как бы они не пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося», — написала Седокова в соцсети.
При этом она отметила, что все желающие могут задать вопросы ей лично, однако пока этого никто так и не сделал. По словам певицы, родственникам и друзьям Яниса не нужно «возить грязь» ради появления новых подписчиков.
«Лучшее, что вы можете сделать, это организовать турнир памяти или школу. Организовать игру памяти Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки», — подчеркнула певица.
Она пояснила, что сама не может этого сделать из-за травли.
«Сделайте что-то хорошее. Может быть, Янису будет не так стыдно за ваше поведение», — заключила артистка.
Ранее отец Яниса Райтис обвинил Анну в том, что она не вернула уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена. Седокова отметила, что готова показать чеки доставки, которой отправила все, что у нее было.
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*Запрещен в РФ
Элина Позднякова