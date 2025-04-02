«Сделайте что-то хорошее»: Седокова впервые ответила родственникам Тиммы

Актриса Юлия Такшина показала поклонникам в соцсетях видео с круглым животом, намекая на беременность. В ролике также присутствует ее коллега по цеху Екатерина Копанова и тоже с круглым животом. Женщины одеты в легкие платья с поясом на талии, который подчеркивает изменения в фигуре артисток.