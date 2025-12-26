«Вырастила и воспитала поколение»: Шахназаров объяснил феномен таланта актрисы Веры Алентовой

26 декабря 2025, 17:16

Режиссер Карен Шахназаров объяснил феномен таланта актрисы Веры Алентовой

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Народная артистка России Вера Алентова навсегда останется в памяти зрителей как яркая актриса и необыкновенно красивая женщина.





Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. По его словам, одной из сильнейших сторон Алентовой было умение перевоплощаться и органично воплощать на экране самые разные характеры и судьбы.





«Она (...) своими выдающимися ролями вырастила и воспитала целое поколение», — сказал собеседник.