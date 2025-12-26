«Вырастила и воспитала поколение»: Шахназаров объяснил феномен таланта актрисы Веры Алентовой
Режиссер Карен Шахназаров объяснил феномен таланта актрисы Веры Алентовой
Народная артистка России Вера Алентова навсегда останется в памяти зрителей как яркая актриса и необыкновенно красивая женщина.
Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. По его словам, одной из сильнейших сторон Алентовой было умение перевоплощаться и органично воплощать на экране самые разные характеры и судьбы.
«Она (...) своими выдающимися ролями вырастила и воспитала целое поколение», — сказал собеседник.
Шахназаров выразил соболезнования по поводу кончины Веры Валентиновны. Причиной ее смерти назвали сердечную недостаточность.