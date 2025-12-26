Достижения.рф

«Вырастила и воспитала поколение»: Шахназаров объяснил феномен таланта актрисы Веры Алентовой

Режиссер Карен Шахназаров объяснил феномен таланта актрисы Веры Алентовой
Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Народная артистка России Вера Алентова навсегда останется в памяти зрителей как яркая актриса и необыкновенно красивая женщина.



Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. По его словам, одной из сильнейших сторон Алентовой было умение перевоплощаться и органично воплощать на экране самые разные характеры и судьбы.

«Она (...) своими выдающимися ролями вырастила и воспитала целое поколение», — сказал собеседник.

Шахназаров выразил соболезнования по поводу кончины Веры Валентиновны. Причиной ее смерти назвали сердечную недостаточность.
Никита Кротов

