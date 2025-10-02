«Текила и сопровождение ГИБДД»: Олег Газманов резко снизил ценник за выступление

02 октября 2025, 15:09

Гонорар Олега Газманова упал до 4 миллионов рублей

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Певец Олег Газманов уменьшил стоимость своих концертов почти в два раза. Теперь он готов выступать за 4 миллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.