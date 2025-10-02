«Текила и сопровождение ГИБДД»: Олег Газманов резко снизил ценник за выступление
Певец Олег Газманов уменьшил стоимость своих концертов почти в два раза. Теперь он готов выступать за 4 миллиона рублей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
В начале сентября Газманов поднял цену до 7 миллионов рублей, но это привело к падению спроса. При этом требования к дополнительным условиям стали дороже. В 2024 году Газманов просил предоставить виски «Smokehead Sherry Cask Blast», квашеную капусту и сало.
В 2025 году артист изменил список: он исключил капусту и сало, а вместо виски выбрал текилу марок «Don Julio», «Patron» или «Casamigos». Все продукты должны быть премиум-класса.
Для транспорта певец указывает представительские седаны: Mercedes, Lincoln, Audi A8 или BMW 7-й серии. Также Газманов требует автобус для команды и сопровождение ГИБДД. Высокая цена, вероятно, отпугнула заказчиков — даже на День полиции артист не получил предложений.
