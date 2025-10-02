Сын Лерчек, на которого упал стол, остается в больнице
Трехлетний сын известной блогерши Лерчек попал в больницу после несчастного случая. На мальчика упал стол, что привело к ушибу легкого и подозрению на травму сердца. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но восстановление потребует времени. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Лерчек рассказала, что у её детей наблюдаются задержки в развитии из-за домашнего ареста. Старший сын страдает от астмы и нуждается в санаторно-курортном лечении. У самой блогерши возникли проблемы с ногами. Медики диагностировали неврому Мортона, что связано с длительным нахождением дома. Знаменитость временно вышла из-под домашнего ареста, чтобы быть рядом с сыном в больнице. Она надеется на скорейшее выздоровление ребенка и улучшение состояния всей семьи.
Напомним, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) была помещена под домашний арест 4 октября 2024 года.
