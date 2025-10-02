Сын Лерчек, на которого упал стол, остается в больнице

02 октября 2025, 15:12

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Трехлетний сын известной блогерши Лерчек попал в больницу после несчастного случая. На мальчика упал стол, что привело к ушибу легкого и подозрению на травму сердца. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но восстановление потребует времени. Об этом пишет Telegram-канал Shot.