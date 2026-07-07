Человек, защищавший Тейлор Свифт в начале её карьеры, ушёл из жизни в день её свадьбы
Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была омрачена трагическим известием. В тот же день после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер Кирк Швабе — человек, который сыграл важную роль в жизни певицы, будучи её учителем, а позже личным телохранителем. Ему было 69 лет.
О смерти Швабе сообщило издание The Telegraph. Его супруга Джейн рассказывала, что Кирк относился к Тейлор практически как к родной дочери и всегда переживал за неё. В одном из последних интервью он также поддержал выбор певицы выйти замуж за Трэвиса Келси, отметив, что у неё отличный вкус.
Кирк Швабе познакомился с будущей мировой звездой ещё до её большой славы. В 2004–2006 годах он преподавал уголовное право в средней школе Хендерсонвилля в Нэшвилле, где училась Тейлор. За это время между ним, певицей и её семьёй установились доверительные отношения.
Когда в 2009 году карьера Свифт начала стремительно развиваться, её близкие предложили Швабе стать её личным охранником. Он оставил преподавательскую деятельность и на протяжении нескольких лет отвечал за безопасность артистки, сопровождая её в период становления как одной из самых известных певиц мира.
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