Человек, защищавший Тейлор Свифт в начале её карьеры, ушёл из жизни в день её свадьбы

07 июля 2026, 15:48

Бывший телохранитель певицы Тейлор Свифт умер в день её свадьбы

Тейлор Свифт (Фото: Instagram* / @taylorswift)

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси была омрачена трагическим известием. В тот же день после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер Кирк Швабе — человек, который сыграл важную роль в жизни певицы, будучи её учителем, а позже личным телохранителем. Ему было 69 лет.