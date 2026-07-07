«Ещё мало времени вместе»: Анастасия Уколова впервые рассказала о новом романе
После двух разводов Анастасия Уколова призналась, что снова влюблена
Анастасия Уколова впервые подтвердила, что её сердце снова занято. Актриса призналась, что после двух разводов вновь состоит в отношениях, однако пока не спешит раскрывать личность своего избранника.
В беседе с WomanHit звезда рассказала, что сейчас предпочитает не делать громких заявлений о личной жизни. По её словам, отношения только развиваются, поэтому ей хочется дать им время, прежде чем делиться подробностями с публикой.
«Сейчас у меня есть отношения. А комментировать что-то смогу, когда пройдёт достаточно долгий срок и я буду уверена в них. Наблюдаю за собой в этих отношениях, знакомимся друг с другом, потому что ещё мало времени вместе», — призналась актриса.Уколова также отметила, что ей непросто долго находиться одной. Несмотря на самостоятельность и успешную карьеру, ей важно чувствовать рядом поддержку любимого человека.
При этом одну деталь нового романа актриса всё же раскрыла. По словам Анастасии, её избранник тоже связан с киноиндустрией. Ранее она старалась избегать отношений с коллегами, однако теперь решила не ограничивать себя прежними принципами и дать этим чувствам шанс.