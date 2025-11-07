«Жжёт всё тело»: Анна Седокова рассказала о возвращении болезнью
Анна Седокова поделилась мыслями о борьбе с крапивницей
Певица Анна Седокова в своём Telegram-канале сообщила, что уже третий день страдает от рецидива крапивницы.
Это кожное заболевание сопровождается появлением зудящих волдырей, похожих на ожоги от крапивы.
Артистка показала своё тело во время обострения аллергии и рассказала, что ранее заболевание у неё проявлялось в периоды стресса и нервных потрясений.
«Я каждый раз думаю, что она ушла навсегда, а она возвращается обратно. Жжёт всё тело. Опухает все лицо. Но я не сдаюсь. Многолетняя борьба с ней выработала во мне силу и стойкость. Уколола вчера свой укол. И даже успела сходить на концерт Вани Дмитриенко. Потому что я не дам ей себя победить! Так что иногда, когда человек молчит или даже танцует, это совершенно не означает, что у него всё хорошо», — поделилась Седокова.Певица уверена, что справится с болезнью и продолжит жить полной жизнью.