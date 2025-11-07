«Прожарка» за деньги: Отар Кушанашвили раскрыл секрет шоу 90-х

07 ноября 2025, 20:11

Кушанашвили признался, что оскорблял звёзд на ТВ ради денег

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* / @otar.kushanashvili)

В 1990-е на всю страну гремела программа «Акулы пера», где знаменитостей публично «прожаривали» ещё до того, как подобные форматы стали мейнстримом.





Главной звездой скандального шоу был Отар Кушанашвили, который умело зарабатывал на своём остром языке.



В эфире шоу «Ностальжи» Отар откровенно признался, что зарабатывал деньги, оскорбляя гостей программы.





«Эта часть моей деятельности к журналистике не имела отношения. Мне просто платили деньги за то, чтобы я каждого гостя называл г****м и ш***й. Я даже не знал, кто придёи. Эти деньги нужны были мне для прожиточного минимума», — рассказал он.