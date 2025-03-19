«Чем больше детей, тем лучше»: Мария Погребняк готова стать мамой в пятый раз

Мария Погребняк (фото: Instagram* / mariapoga_)
Мария Погребняк собирается стать мамой в пятый раз. На гала-вечере Marie Claire блогер призналась «Звездачу», что они с мужем запланировали беременность на будущий год. Она также призвала женщин не бояться материнства.
«Чем больше детей, тем лучше! Вы окутаны любовью, заботой. Плюс дети друг другу помогают, то есть тебе даже легче, чем был бы один ребенок. Поэтому, мои дорогие, любимые женщины — рожайте!», — сказала она.
Кроме того, Погребняк отметила, что очень хочет, чтобы пятым ребенком в их семье снова был сын.
«Как Бог даст! Раньше хотела дочку, а сейчас я вижу, какие у меня замечательные сыновья! Так что будет чудесно, если снова сыночек», — призналась Мария.
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