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15-летнюю дочь Брежневой задержали в аэропорту

Дочь Брежневой Киперман оштрафовали в аэропорту за неправильное оформление визы
Вера Брежнева (Фото: Instagram*/ververa)

Вера Брежнева (Фото: Instagram*/ververa)

За неправильное оформление визы задержали в аэропорту 15-летнюю дочь певицы Веры Брежневой Сару Киперман.
Как пишут бьюти-обозреватели, все произошло на паспортном контроле, когда девушка опаздывала на рейс. В результате 15-летняя пассажирка заплатила штраф в 650 евро, которые она собиралась потратить на тапочки.

Журналисты отмечают, что Сара буквально купается в роскоши, живя в Европе. В частности, питается в модных ресторанах, носит популярные бренды и отдыхает на дорогих курортах. У Брежневой также есть дочь Софья, которая видит маму нечасто и учится в США.

Ранее вскрылись подробности о жизни младшего сына певца Николая Расторгуева.

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Элитные автомобили и курорты: как живет младший сын Николая Расторгуева и почему старший считает отца предателем
19 марта 2025, 14:58

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и его младший сын Николай (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

У Николая Расторгуева-младшего есть всё, что он пожелает: брендовая одежда, машины, возможность путешествовать. Младший сын бессменного лидера группы «Любэ» катается как сыр в масле, тогда как старший, Павел, кажется, обделён отцовским вниманием.
О том, чем занимается Николай в свои 30 лет и общается ли он со своим единокровным братом, читайте в материале «Радио 1».

Любимый сын


Николай — сын Николая Расторгуева и Натальи, второй избранницы музыканта. Лидер «Любэ» познакомился с ней, когда она была костюмером группы «Зодчие». В то время Николай был женат, у него уже родился первый сын Павел, но ни его, ни Наталью это обстоятельство не смутило — они стали встречаться, затем расписались. В 1994 в семье родился сын Николай, имя ему дали, очевидно, в честь отца.

Он был недоношенным ребёнком, несколько недель провёл в больнице, пока родители искали необходимые лекарства для его реабилитации. К тому времени Расторгуев был уже на пике популярности, его группа выступала на сборных концертах, собирала многотысячные залы и стадионы, поэтому недостатка в деньгах у семьи не было. Расторгуевы не экономили ни на питании, ни на досуге, могли позволить себе многое из того, что было недоступно для большей части населения в 1990-е годы.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев с супругой Натальей (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Павел, старший сын певца, долгое время не общался с отцом, считал его предателем. Возможно, из-за этого всю любовь и заботу Расторгуев отдал младшему наследнику, желая стать для него хорошим отцом. Маленький Николай часто был на концертах «Любэ»: мальчик наблюдал за вступлением родителя из-за кулис. Когда благосостояние музыканта сильно увеличилось, он приобрёл дом, расположенный на берегу Клязьминского водохранилища, в элитном посёлке, куда впоследствии перебралась его семья. Также стоит отметить, что с годами обида Павла на отца прошла, молодой человек не против общения с единокровным братом, но тот как будто так и остаётся любимым ребёнком музыканта.

Роскошная жизнь и предпринимательство


К 30 годам Расторгуев-младший объездил десятки дорогих курортов, находящихся в разных уголках мира — об этом легко узнать из его соцсетей. Если рассматривать фотографии, можно заметить, какие бренды предпочитает Николай, в каких ресторанах заказывает блюда, чем увлекается. И всё это — удовольствие не из дешёвых. Также Расторгуев-младший показывал свою коллекцию дорогих часов, не скрывает он и любви к дорогостоящим автомобилям.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев со своей семьёй: супругой Натальей и сыном Николаем (Фото: Телеграм, @lyube35)

Известно, что младший сын солиста группы «Любэ» пытался доказать свою финансовую независимость от родителя: у Николая был собственный бизнес. Однажды он всерьёз увлекся сетевым маркетингом — продавал БАДы для похудения и привлекал к их распространению новых участников через соцсети. Несмотря на публичность, Расторгуев-младший не слишком любит распространяться о личной жизни. Известно лишь, что он продолжает жить с родителями, собственной семьи у него нет.

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Блогер Михаил Литвин встретил Бузову в аэропорту с букетом и оркестром
19 марта 2025, 14:38

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

В Сети появилось видео, где Миша Литвин эффектно встречает Ольгу Бузову в аэропорту. Блогер-миллионник подготовился основательно: он пришел с огромным букетом алых роз и оркестром. Однако этот яркий жест не связан с романтическими отношениями — встреча была частью нового выпуска шоу «Охота на звезд», в рамках которого Литвин устраивает различные задания для знаменитостей.
Получив цветы, Бузова шутливо поинтересовалась: «Кто сейчас предложение будет делать?» Затем она признала, что сюрприз был действительно впечатляющим.

«У меня всегда хорошее настроение, но это нереально круто. Миша, вот ты заморочился», — сказала артистка.
По условиям челленджа певице предстояло мысленно отсчитать 30 секунд, чтобы совпасть с таймером. Она успешно справилась с заданием, чего, по словам Литвина, ранее не удалось сделать даже Филиппу Киркорову.

Далее по правилам шоу Бузова должна была передать эстафету одной из предложенных звезд — Ксении Бородиной, Оксане Самойловой или своему бывшему возлюбленному Даве. Услышав последнее имя, Ольга рассмеялась, но, как и ожидалось, звонить ему не стала.

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«Я бы сам его убил»: Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних
Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних
19 марта 2025, 14:00

Майкл Джексон (Фото: Instagram*/michaeljackson)

Почившую американскую поп-звезду Майкла Джексона вновь обвинили в растлении детей. Об этом журналистам заявили главные герои документального фильма «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. По их утверждению, они подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитости.
Известно, что Робсона и Сейфчак поддержала горничная исполнителя, работавшая с ним четыре года. С ее слов, Уэйд с Джеймсом часто ночевали у Джексона без родителей.

Однако, по словам телохранителя Джексона Джимми Ван Нормана, герои документалки готовы сделать что угодно, лишь бы «продать сфабрикованную историю». Он подчеркнул, что никогда не был очевидцем чего-либо подобного, в чем обвиняют Джексона.

«Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», — сказал Норман.
Ранее стало известно, какие подробности о Надежде Бабкиной раскрыл ее муж.

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«Ее предавали, она никогда»: муж Надежды Бабкиной сделал заявление о жене
Муж Бабкиной Гор заявил, что она никогда и никого не предавала
19 марта 2025, 13:57

Надежда Бабкина (Фото: Instagram*/ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина является примером честного и благородного человека, заявил порталу MSK1.RU ее муж Евгений Гор. Он отметил, что знаменитость никогда не была предательницей.
«Я уже давно отключил логику в понимании жизненного движения Надежды. При этом она никогда не подставила, не предала ни одного человека на ее пути. Ее предавали, она никогда. Этот симбиоз я и называю непредсказуемость в стабильности», — сказал собеседник.
Гор добавил, что в Бабкиной сочетаются такие противоречия, как непредсказуемость и стабильность. Он подчеркнул, что женщина имеет способность удивлять, но не подличает.

Ранее сообщалось, что отказалась сделать мать певца Прохора Шаляпина.

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Ургант впервые ответил на сообщения о регистрации ИП во Франции
Телеведущий Иван Ургант опроверг, что зарегистрировал ИП во Франции
19 марта 2025, 13:20

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Комик и телеведущий Иван Ургант вышел на связь в своем Телеграм-канале, опровергнув слухи о том, что он зарегистрировал индивидуальное предпринимательство во Франции.
Ургант заявил, что не имеет намерений эмигрировать и не открывает бизнес в Париже.

«Не переезжаю! Бизнес не начинаю», — написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Ургант якобы зарегистрировал ИП в Париже 11 марта 2024 года, указав в качестве сферы деятельности «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных мероприятий». Адресом его бизнеса стал жилой дом в седьмом округе Парижа, неподалеку от парламента Франции.

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