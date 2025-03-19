15-летнюю дочь Брежневой задержали в аэропорту

Вера Брежнева (Фото: Instagram*/ververa)
За неправильное оформление визы задержали в аэропорту 15-летнюю дочь певицы Веры Брежневой Сару Киперман.
Как пишут бьюти-обозреватели, все произошло на паспортном контроле, когда девушка опаздывала на рейс. В результате 15-летняя пассажирка заплатила штраф в 650 евро, которые она собиралась потратить на тапочки.
Журналисты отмечают, что Сара буквально купается в роскоши, живя в Европе. В частности, питается в модных ресторанах, носит популярные бренды и отдыхает на дорогих курортах. У Брежневой также есть дочь Софья, которая видит маму нечасто и учится в США.
Ранее вскрылись подробности о жизни младшего сына певца Николая Расторгуева.
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*Запрещен в РФ
Журналисты отмечают, что Сара буквально купается в роскоши, живя в Европе. В частности, питается в модных ресторанах, носит популярные бренды и отдыхает на дорогих курортах. У Брежневой также есть дочь Софья, которая видит маму нечасто и учится в США.
Ранее вскрылись подробности о жизни младшего сына певца Николая Расторгуева.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов