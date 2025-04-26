«Сын провел 5 лет с человеком, который носил маску»: мать Яниса Тиммы впервые высказалась о Седоковой

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)
Родные Тиммы продолжают обвинять его бывшую супругу в произошедшем. Они сомневаются в искренности её слёз и переживаний, утверждая, что Седокова лишь использовала баскетболиста, а теперь даже не скорбит о его смерти.
Отец спортсмена, Райтис Тимма, уже не раз высказывался в интервью, четко обозначая свою позицию. Теперь к обсуждению подключилась и мать Яниса. Она зарегистрировалась в социальных сетях и открыто поделилась своими чувствами. Женщина опубликовала серию детских фотографий с сыном и подробно рассказала о случившемся.
Говоря о своей боли, она также затронула тему брака своего сына с Анной Седоковой, выразив сомнения в искренности её чувств.
Она также подчеркнула, что Седокова отказалась приехать в морг для опознания и не пришла проститься с бывшим мужем. В настоящее время, по словам матери баскетболиста, они стремятся восстановить справедливость.
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Говоря о своей боли, она также затронула тему брака своего сына с Анной Седоковой, выразив сомнения в искренности её чувств.
«Боль от этой утраты заключается не только в том, что Яниса больше нет. Она заключается в том, как все произошло. Это настоящая трагедия, корни которой уходят в одну ошибку — роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою безграничную любовь, а сам при этом носил маску и не имел истинных чувств морали и человечности. Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру, но и самого его как личность. Они отняли все, что он создавал на протяжении 32 лет, все, ради чего он жил», — говорит мать Тиммы.
Она также подчеркнула, что Седокова отказалась приехать в морг для опознания и не пришла проститься с бывшим мужем. В настоящее время, по словам матери баскетболиста, они стремятся восстановить справедливость.
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Анастасия Хохлова