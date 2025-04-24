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Отец Яниса Тиммы сожалеет, что сын не бил Анну Седокову

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Отец Яниса Тиммы Райтис продолжает нелестно высказываться о бывшей невестке Анне Седоковой. По словам мужчины, певица принесла ее сыну много горя.
Райтис выразил сожаление, что Янис не поднимал руку на артистку, так как был хорошо воспитан.

«Посмотрите на эту "настоящую" жену и мать! <…> Янис был воспитанным европейцем, у них женщин нельзя бить. Черт возьми, как жаль!» — приводит слова мужчины «Стархит».

Стоит отметить, что после смерти баскетболиста исполнительница ушла в тень на какое-то время. Недавно Анна Седокова начала принимать активное участие в различных телевизионных проектах. Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.

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*Запрещен в РФ
#мать
#отец
#мужчины
#рф
Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в России Веры Брежневой
24 апреля 2025, 18:13

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)

Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в РФ Веры Брежневой, пишет NEWS.ru.
Критик подчеркнул, что никогда не считал исполнительницу талантливой.

«Она певица никакая: что она выступала в России, что нет. Никто не заметил ее отсутствия. И была ли она — Вера Брежнева?» — приводит слова Соседова NEWS.ru.

Вера Брежнева покинула Россию в 2022 году. На сегодняшний день она проживает в Италии. Недавно стало известно, что Брежнева начала сдавать свою недвижимость в Москве.

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#недвижимость
#певица
#рф
#италия
#музыка
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Виновных так и не нашли: жена об избиении до комы Евгения Леонова-Гладышева
Жена Евгения Леонова-Гладышева заявила, что виновных в избиении актера не нашли
24 апреля 2025, 17:13

Евгений Леонов-Гладышев (Фото: Инстаграм* @evgeniileonovgladyshev)

В августе 2018 года с Евгением Леоновым-Гладышевым произошло происшествие. Актера ждали на съёмках в Москве, но до места он так и не доехал. Звезду обнаружили без сознания у петербургского магазина и срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сломанными рёбрами. После у актёра началось кровоизлияние в мозг.
Семь лет спустя артист вместе с супругой дал интервью Андрею Малахову, в котором не стал заострять внимание на трагедии. Елена Скрипкина (Леонова) не смогла смириться с тем, что злоумышленники избежали наказания.

«Его избили – это точно! Характер повреждений говорит о том, что его избили… Здесь была какая главная мысль? Главное, чтобы он выжил! Я понимала, что у нас фактор времени очень важен… Реабилитация продолжается, последний раз мы были осенью 2024 года. Я не считала все затраты, Общий список всех затрат – они большие. Маленькая квартира, наверное, в Петербурге», — рассказала она.

Сегодня актер работает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию.

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Николай Расторгуев не пришел на свадьбу единственной внучки

Михаил Боярский планирует выступить 9 мая, несмотря на падение со сцены

*Запрещен в РФ
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#кома
#интервью
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#избиение
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«Это самое сексуальное: Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова
Ксения Бородина заявила, что в Николае Сердюкове ее привлекает ум
24 апреля 2025, 16:48

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ведущая шоу «Последний герой» Ксения Бородина готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым. Многие поклонники Ксении испытывают негативные чувства к ее избраннику, подозревая его в неискренности и корыстных намерениях.
Сегодня Бородину прямо спросили, почему Николай не пользуется симпатией публики. Она была возмущена критикой в адрес своего будущего мужа и заверила, что все в ее окружении очень довольны Сердюковым.

«Какой публике, простите? Все, кто его знает лично, в восторге от него. Они видят, как он любит и заботится, с какой теплотой и нежностью относится к людям», — заявила она.

Бывшая жена Курбана Омарова отметила, что женщины часто увлекаются красивыми внешностями, не замечая скрытых проблем.

Ксения уверена, что Николай — искренний человек, который не притворяется и действительно заботится о ней, делая ее счастливой. Ей также нравится, что ее жених адекватно реагирует на критику и язвительные комментарии в интернете.
«Для меня Коля — это настоящий мужчина: умный, заботливый, харизматичный и любящий, с отличным чувством юмора. Он добрый и щедрый, не притворяется и не пытается казаться тем, кем не является. Почти год он терпит всю ту ерунду, что о нем пишут и говорят, и продолжает двигаться вперед. Он не жалуется на комментарии и чужое мнение, потому что у него есть голова на плечах! И это самое привлекательное в нем!» — написала Ксения в своем блоге.
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Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о зарплате в 10 тыс рублей

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Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о зарплате в 10 тыс рублей
24 апреля 2025, 16:32

Наталия Медведева (Фото: Инстаграм* @natalymedvedeva)

Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева сообщила, что свой первый гонорар она получила уже после начала съемок проекта, передает msk1.ru.
По словам юмористки, вначале суммы были небольшими.

«Там суммы росли плавно. Вначале вообще платили по 10 тысяч рублей за выпуск — люди в офисе в то время зарабатывали больше. А вот когда начали поступать крупные гонорары за съемки в кино и других проектах, тогда я почувствовала, что это серьезно», — поделилась Медведева.

Когда Наталия начала получать значительные суммы, то стала вкладывать их в «нужные дела» и в недвижимость. Медведева добавила, что считает себя обеспеченной.

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#недвижимость
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#юмор
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Стала известна сумма пенсии Розы Сябитовой
Телеведущая Роза Сябитова призналась, что получает пенсию 18 тысяч рублей
24 апреля 2025, 15:55

Роза Сябитова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась информацией о размере своей пенсии, которая составляет всего 18 тысяч рублей. Об этом сообщает «‎Kp.ru».
В интервью она отметила, что эта сумма невелика, поскольку она не является москвичкой и не имеет званий, дающих право на дополнительные надбавки.

«Сейчас пенсия немного увеличилась, раньше она была еще меньше. У меня небольшая пенсия, так как я переехала в Подмосковье, и, соответственно, не получаю надбавок. Кроме того, у меня нет звания народной артистки», — рассказала Сябитова.

Ведущая программы «Давай поженимся» также подчеркнула, что не рассчитывает на свою пенсию и предпочитает откладывать ее, следуя совету своей бабушки.

Ранее Юрий Антонов признался, что тратит пенсию в 60 тысяч рублей только на животных. Он добавил, что постоянно закупает около 60 кг семечек для белок и голубей.

До этого певец Александр Маршал рассказал, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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