Отец Яниса Тиммы сожалеет, что сын не бил Анну Седокову

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)
Отец Яниса Тиммы Райтис продолжает нелестно высказываться о бывшей невестке Анне Седоковой. По словам мужчины, певица принесла ее сыну много горя.
Райтис выразил сожаление, что Янис не поднимал руку на артистку, так как был хорошо воспитан.
Стоит отметить, что после смерти баскетболиста исполнительница ушла в тень на какое-то время. Недавно Анна Седокова начала принимать активное участие в различных телевизионных проектах. Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.
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«Посмотрите на эту "настоящую" жену и мать! <…> Янис был воспитанным европейцем, у них женщин нельзя бить. Черт возьми, как жаль!» — приводит слова мужчины «Стархит».
Стоит отметить, что после смерти баскетболиста исполнительница ушла в тень на какое-то время. Недавно Анна Седокова начала принимать активное участие в различных телевизионных проектах. Янис Тимма ушел из жизни 17 декабря 2024 года.
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Екатерина Коршунова