Появилось первое интервью Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)
Певица Анна Седокова дала первое интервью после смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы, где рассказала, что потеряла любимого человека.
Так, Седокова приняла участие в шоу «По каверочку» в студии VK. Там она призналась, что всегда мечтала о большой любви, но к замужеству никогда не стремилась. Певица также рассказала, что до сих пор не понимает, что произошло с Янисом.
При этом в какой-то момент Анна осознала, что пора двигаться дальше ради детей.
Седокова также с горечью отметила, что нельзя уходить из жизни по доброй воле.
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«Я переживала самый сложный период в своей жизни, потерю любимого человека, потерю человека, который был очень важен для меня. Это стало для меня огромным горем. Даже несмотря на то, что у нас было все сложно», — поделилась Седокова.
При этом в какой-то момент Анна осознала, что пора двигаться дальше ради детей.
Седокова также с горечью отметила, что нельзя уходить из жизни по доброй воле.
«Если ты уйдешь, ты ничего никому не докажешь, только погрузишь любимых в страшные вещи», — заключила бывшая супруга Яниса Тиммы.
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Элина Позднякова