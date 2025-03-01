«Любовь повсюду»: Юра Борисов рассказал, можно ли встретить любовь в стрип-клубе

Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов разоткровенничался в интервью Амелии Димолденберг для официального аккаунта премии в соцсетях. 32-летний актёр ответил на провокационный вопрос о том, является ли стрип-клуб подходящим местом, чтобы влюбиться.