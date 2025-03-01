«Любовь повсюду»: Юра Борисов рассказал, можно ли встретить любовь в стрип-клубе

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов разоткровенничался в интервью Амелии Димолденберг для официального аккаунта премии в соцсетях. 32-летний актёр ответил на провокационный вопрос о том, является ли стрип-клуб подходящим местом, чтобы влюбиться.
«Я думаю, что любовь повсюду. И ты можешь найти её, где угодно. Даже в туалете. Даже в туалете, да. Потому что если это настоящая любовь, то почему нет?..», – отметил Борисов.Также актёр прокомментировал видео с эмоциональной реакцией его супруги на объявление номинантов. По словам Борисова, Анна была очень поражена новостью и сильно взволнована, поскольку сама является частью процесса в качестве его агента. Юра отметил, что жена так хотела, чтобы он снимался в «Аноре», что даже загадала такое желание на Рождество, и оно сбылось.
Однако Борисов признался, что в случае победы передаст «Оскар» маме, поскольку он ценит происходящее и намерен дальше идти вперёд, а премия, прежде всего, важна для его матери.
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Анастасия Чинкова