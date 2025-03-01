«Не ищет ничего серьезного»: Анджелина Джоли не готова к отношениям после развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)
Анджелина Джоли пока не готова вступить в новые отношения после тяжелого развода с Брэдом Питтом. Актриса не может «доверять мужчинам» и в настоящий момент довольна жизнью и своими детьми. Об этом в интервью с Us Weekly рассказал инсайдер.
Болезненный развод с Брэдом Питтом, длившийся восемь лет, сильно отразившийся на моральном состоянии Анджелины Джоли и травмировал ее. И хотя артистка не собирается до конца жизни оставаться в одиночестве, ей все же трудно им доверять.
Собеседник издания рассказал, что в настоящее время Анджелина Джоли проводит много времени в Нью-Йорке, ходит на выставки, театральные постановки и развивает свой модный бренд Atelier Jolie.
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«Она не зареклась от мужчин, но сейчас не ищет ничего серьезного. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Брэдом. Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью», — заявил инсайдер.
Собеседник издания рассказал, что в настоящее время Анджелина Джоли проводит много времени в Нью-Йорке, ходит на выставки, театральные постановки и развивает свой модный бренд Atelier Jolie.
«Анджелина активно работает над проектами и гуманитарными инициативами», — обратил внимание инсайдер.
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Ольга Енгалычева