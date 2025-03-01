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«Не ищет ничего серьезного»: Анджелина Джоли не готова к отношениям после развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)

Анджелина Джоли (фото: Instagram* @angelinajolie)

Анджелина Джоли пока не готова вступить в новые отношения после тяжелого развода с Брэдом Питтом. Актриса не может «доверять мужчинам» и в настоящий момент довольна жизнью и своими детьми. Об этом в интервью с Us Weekly рассказал инсайдер.
Болезненный развод с Брэдом Питтом, длившийся восемь лет, сильно отразившийся на моральном состоянии Анджелины Джоли и травмировал ее. И хотя артистка не собирается до конца жизни оставаться в одиночестве, ей все же трудно им доверять.

«Она не зареклась от мужчин, но сейчас не ищет ничего серьезного. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Брэдом. Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью», — заявил инсайдер.

Собеседник издания рассказал, что в настоящее время Анджелина Джоли проводит много времени в Нью-Йорке, ходит на выставки, театральные постановки и развивает свой модный бренд Atelier Jolie.

«Анджелина активно работает над проектами и гуманитарными инициативами», — обратил внимание инсайдер.

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«Занимаюсь тем, чтобы больше любить себя»: Нюша не собирается перевозить детей от бывшего мужа к себе
01 марта 2025, 20:26

Нюша с детьми (фото: Telegram @nyusha_nyusha)

Певица Нюша побывала на Российской национальной премии «Виктория», где пообщалась с журналистами. Они выяснили, собирается ли звезда перевезти к себе детей от бывшего мужа Игоря Сивого.
В беседе с Telegram-каналом Звездач исполнительница отметила, что видится с сыном и дочерью несколько раз в месяц. В настоящее время дети вместе с отцом проживают в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточного того времени, которое она проводит с детьми, поэтому возвращать их к себе она пока не планирует.

«Занимаюсь тем, чтобы больше и больше любить себя, уделять себе время. На 8 марта целый день для себя: в СПА и встреча с подругами. Я не из тех женщин, которые намеренно ходят, ищут повода, свидания, мужчин. Нужно заниматься собой и в нужный момент оно всё само собой случится», – поделилась певица.
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#дети
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Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с женщиной, которая младше его на 30 лет
01 марта 2025, 20:07

Михаил Шуфутинский и Светлана Юразова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве в эти минуты проходит Российская национальная премия «Виктория», на которой собрались звёзды шоу-бизнеса. 77-летний Михаил Шуфутинский появился на красной дорожке со своей возлюбленной Светланой Юразовой, которая младшего его на 30 лет.
Михаил и Светлана вместе уже давно, однако все считали, что пара живёт в гражданском браке. Но на премии журналисты заметили у Шуфутинского и его молодой музы обручальные кольца.

Ведущий «ШБ-Шоу» Гера Иваще обратил внимание на украшения, на которых выгравированы инициалы, и поинтересовался, бриллианты ли в них. Шуфутинский ответил утвердительно и подчеркнул, что кольца делали на заказ.

После представители СМИ спросили, где у Михаила и Светланы прошла свадьба.

«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», – загадочно ответил Шуфутинский.
Напомним, что Шуфутинский и Юразова познакомились, когда девушка танцевала в шоу-балете будущего супруга. С шефом Светлана сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом.

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#премия
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«Нам всегда есть, о чём поговорить»: разведённую Алсу заметили в объятиях известного мужчины
01 марта 2025, 19:31

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу погрузилась в творчество. На днях она снимала клип на песню «Чужая». Кастинг на роль клипового возлюбленного певицы был жёстким, но удалось выбрать мужчину, в котором Алсу почувствовала родную душу.
В партнёры исполнительнице был выбран известный актёр Константин Крюков.

Константин Крюков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«У нас с Костей интересная история, наши дочки учились с первого класса вместе. В одной школе, в одном классе. Они до сих пор дружат. Поэтому нам всегда есть, о чём поговорить», – рассказала Алсу в беседе со StarHit.
Крюков отметил, что его дочь уже ранее принимала участие в съёмках клипа Алсу, поэтому он решил сразу согласиться.

«Это уже семейное дело, обязательно надо!», – добавил актёр.
Также Алсу рассказала, о чём будет клип. Конечно же, о трагической любви. В нём будет всё, как в жизни, когда назрела необходимость принять правильное решение, но возлюбленные не могут этого сделать.

Певица решила сохранить интригу, указав не смелые решения в клипе. Однако раскрывать их она не стала.

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#актёр
#певица
#песня
#съёмки
#любовь
#музыка
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«Я ещё не единожды стану отцом»: Лепс рассказал о предстоящей свадьбе и планах на семейную жизнь
01 марта 2025, 19:11

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс разоткровенничался на красной дорожке музыкальной премии «Виктория-2025». Певец рассказал о предстоящей свадьбе с молодой возлюбленной и планах на будущую семейную жизнь.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» рассказал, что уже приобрёл пиджак на свадьбу. Но, в отличие от своей 19-летней невесты, отказался менять несколько нарядов во время торжества. Напомним, что Аврора Киба намерена заказать три свадебных платья и несколько раз сменить их за время празднования.

Также Лепс назвал примерные сроки проведения свадьбы.

«Мы определились, что свадьба будет летом. Какого года – я не знаю», – отметил певец в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, исполнитель заявил, что ещё не единожды станет отцом.

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#певец
#свадьба
#счастье
#семья
#дети
#одежда
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«Неописуемая боль целый год»: В день смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону её друг опубликовал трогательное видео с Либерж Кпадону
Исполнился ровно год со дня смерти звезды шоу «Дом-2» Либерж Кпадону
01 марта 2025, 19:07

Либерж Кпадону (Фото: Телеграм @Libergikk)

Прошлой весной поклонников реалити-шоу «Дом-2» шокировала страшная новость: у себя дома найдена мёртвой одна из звёзд проекта очаровательная мулатка Либерж Кпадону. О её кончине первой сообщила её коллега по телепроекту Анна Якунина.
Началось всё с того, что в марте 2024 года соседи по лестничной клетке обратили внимание на странный и неприятный запах из запертой квартиры телезвезды, который становился сильнее с каждым днём, напоминает издание StarHit. Они стали вспоминать, когда в последний раз видели Либерж, но не смогли, и тогда решили вызвать МЧС.

Спасатели вскрыли жилище и с ужасом увидели там уже начавший разлагаться труп девушки. Известно, что ещё в середине февраля 36-летняя Кпадону собиралась лечь под нож хирурга — ей нужно было удалить доброкачественное новообразование в лёгком. Очевидно, сделать этого она просто не успела.

В годовщину смерти теледивы её друг Джозеф Мунголе отдал дань памяти усопшей подруге — он опубликовал в своём блоге архивное видео, на котором Кпадону исполняет в караоке песню Аллы Пугачевой «Белый снег».

«Либи, родная моя, сегодня ровно год, как тебя нет с нами. Такая утрата, такая неописуемая боль. Не могу поверить, что тебя больше нет. За этот год я многое переосмыслил, но самый главный урок — это то, что нужно максимально быть ближе к Богу и ставить его на первое место. Он позаботится обо всем», — подписал Джозеф опубликованные кадры.

Поклонники и просто пользователи Сети не могли пройти мимо такой доброй памяти и искренней любви к скончавшейся подруге. Они оставили много тёплых комментариев под постом Джозефа, уверяя его, что Бог всё видит и одобряет его трогательную память об умершей девушке.

Близкие считают, что Либерж умерла из-за начавшегося у неё пристрастия к алкоголю. Известно, что крепкие напитки плохо сочетаются с сильнодействующими препаратами, которые она вынуждена была принимать из-за болезни.

«Вскрытие показало, что у неё была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело… В 36 лет сердце просто так не останавливается», — говорила парапсихолог и приятельница Кпадону Джулия Лу.

Коллег по звездной телестройке привело в ужас то, что Либерж никто не хватился, когда она пропала.

«XXI век, у всех телефоны, планшеты, ваш близкий человек не выходит на связь, наверняка близкое окружение знало, что она болеет. Почему никто не забил тревогу? Я просто не могу этого понять», — возмущалась тогда Юля Ефременкова.

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