Паук и голубь: Филипп Киркоров начать забивать татуировками шею

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
В Москве проходит Российская национальная музыкальная премия «Виктория», на которой собралось множество звёзд. Одним из гостей стал филипп Киркоров, во внешности которого заметили изменения.
Как сообщает Telegram-канал Звездач, певец продолжает забивать тело татуировками. Артист похвастался новыми рисунками на шее. В беседе с журналистами Киркоров объяснил, что обозначают паук и голубь.
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«Паучок – сети в свои лапки. А вот это – голубь мира. Набил буквально накануне. Голубь мира, потому то всем нам не хватает мирного неба над головой. Это самое главное сейчас. Чтобы воцарились мир и спокойствие. Это самое главное, я молюсь об этом каждый день перед иконами», – подчеркнул певец.Читайте также:
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Анастасия Чинкова