Череда операций, страшный диагноз и любовь к музыке: куда пропал победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников

В 2016 году миллионы зрителей благодаря проекту «Голос. Дети» узнали о талантливом 13-летнем мальчике, страдающем от деформации суставов и нарушения роста костей – Даниле Плужникове. Он буквально сразил всех голосом и харизмой. Хиты «Я свободен» и «Нас бьют – мы летаем» в его исполнении тронули сердца многих.