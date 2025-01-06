Череда операций, страшный диагноз и любовь к музыке: куда пропал победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников

Данил Плужников (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
В 2016 году миллионы зрителей благодаря проекту «Голос. Дети» узнали о талантливом 13-летнем мальчике, страдающем от деформации суставов и нарушения роста костей – Даниле Плужникове. Он буквально сразил всех голосом и харизмой. Хиты «Я свободен» и «Нас бьют – мы летаем» в его исполнении тронули сердца многих.
О том, как сложилась судьба Данила Плужникова после окончания проекта и почему он все реже появляется на публике, расскажет редакция «Радио 1».
Данил Плужников родился 26 января 2002 года в Сочи. Его мама имеет музыкальное образование, отец Плужникова в детстве тоже увлекался музыкой. О том, что у Данила тяга к музыке, стало понятно еще в детстве.
В 4 года он напевал мелодии, а через пару лет уже во всю исполнял песни. Вскоре он стал учеником сразу двух музыкальных школ: в одной обучался вокалу, а в другой игре на синтезаторе. К моменту участия в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» Плужников был достаточно известным – он получал первые места на различных творческих конкурсах.
На «слепом» прослушивании в шоу «Голос. Дети» Данил растопил сердце певца Димы Билана, исполнив композицию Олега Газманова «Два орла». Наставник нажал кнопку буквально на финальной ноте.
В YouTube ролик с выступления юного исполнителя собрал более 30 млн просмотров. Данил стал одним из самых популярных участников шоу. После окончания проекта его приглашали выступить на различных концертах и мероприятиях.
Плужников посетил множество городов и стран, даже выступал в Париже с певицей Зарой, с Димой Биланом на «Новой волне» и Валерием Кипеловым на «Нашествии». В марте 2017 года он дал свой первый сольный концерт. Однако все эти годы мальчик не переставал бороться с врожденным заболеванием.
Данил Плужников родился со спондилоэпифизарной дисплазией. В его костях отсутствует кальций – там нет зон, на который должен действовать гормон роста. До участия в проекте с помощью аппарата Илизарова он вырос на шесть сантиметров, его рост составил 85 сантиметров.
Вплоть до 2015 года Плужников мог передвигаться без костылей, но с 2016 года ему стало очень тяжело переносить вес собственного тела. После выступлений в проекте чаще всего он пытался самостоятельно покинуть сцену, но это удавалось не всегда.
Через некоторое время к лечению Данила подключились ведущие специалисты России. Юношу взяли под наблюдение в трех медицинских центрах: ЦИТО, Центре детской эндокринологии и в центре имени Илизарова.
К сожалению, не существует кардинального способа вылечить Данила, но для облегчения его состояния необходимо развивать мышцы.
Весь процесс лечения мальчика был сосредоточен на укреплении мышечного каркаса, чтобы тот мог ходить без вспомогательных устройств. Однако задача оказалась слишком трудной. В результате Данил может проходить лишь короткие дистанции, но в основном передвигается с чьей-то помощью на коляске. Несмотря на это, Плужников не собирается падать духом.
В родном городе певца Сочи мэрия торжественно пообещала выделить квартиру его семье. Обещание прозвучало публично, и артисту даже продемонстрировали будущее жилье. Но после этого все затихло, и администрация города не предпринимала никаких действий. Тогда на помощь пришел Дима Билан.
Он рассказал об этой проблеме в своем блоге, где у него было около трех миллионов подписчиков. В результате семье Плужниковых все же выделили квартиру, хоть и не ту, что была показана изначально.
Спустя годы голос Данила сильно изменился – он стал более мужественным и глубоким.Плужников сам подбирает себе репертуар для концертов. В 2019 году он записал песню «Пилигрим», а также снял клип на композицию.
Средства на съемки собирали в социальных сетях. И это удалось сделать поразительно быстро. В результате работа получилась достойной, а главную роль исполнил, конечно, Дима Билан. На данном клипе насчитывается свыше 500 тысяч просмотров.
Сейчас певец еще больше занялся своим здоровьем. Последние три года он переживает сложный жизненный этап. Медики делают все, чтобы парень смог встать на ноги.
Плужников не знает, сколько еще потребуется операций, чтобы он смог передвигаться без инвалидного кресла. Ясно одно: молодому человеку предстоит долгий путь.
При всех обстоятельствах Данил не теряет энтузиазма и верит в лучшее. Даже в сложные времена он продолжает заниматься творчеством и делиться им в соцсетях. Зачастую его можно встретить в списке участников различных благотворительных концертов.
Именно музыка спасает Плужникова и вдохновляет его.
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Первые шаги в творчестве и ранняя известность: как прошло детство Данила Плужникова
Данил Плужников родился 26 января 2002 года в Сочи. Его мама имеет музыкальное образование, отец Плужникова в детстве тоже увлекался музыкой. О том, что у Данила тяга к музыке, стало понятно еще в детстве.
В 4 года он напевал мелодии, а через пару лет уже во всю исполнял песни. Вскоре он стал учеником сразу двух музыкальных школ: в одной обучался вокалу, а в другой игре на синтезаторе. К моменту участия в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» Плужников был достаточно известным – он получал первые места на различных творческих конкурсах.
Участие Данил Плужникова в шоу «Голос. Дети»
На «слепом» прослушивании в шоу «Голос. Дети» Данил растопил сердце певца Димы Билана, исполнив композицию Олега Газманова «Два орла». Наставник нажал кнопку буквально на финальной ноте.
В YouTube ролик с выступления юного исполнителя собрал более 30 млн просмотров. Данил стал одним из самых популярных участников шоу. После окончания проекта его приглашали выступить на различных концертах и мероприятиях.
Плужников посетил множество городов и стран, даже выступал в Париже с певицей Зарой, с Димой Биланом на «Новой волне» и Валерием Кипеловым на «Нашествии». В марте 2017 года он дал свой первый сольный концерт. Однако все эти годы мальчик не переставал бороться с врожденным заболеванием.
Данил Плужников (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Болезнь роста Данила Плужникова
Данил Плужников родился со спондилоэпифизарной дисплазией. В его костях отсутствует кальций – там нет зон, на который должен действовать гормон роста. До участия в проекте с помощью аппарата Илизарова он вырос на шесть сантиметров, его рост составил 85 сантиметров.
Вплоть до 2015 года Плужников мог передвигаться без костылей, но с 2016 года ему стало очень тяжело переносить вес собственного тела. После выступлений в проекте чаще всего он пытался самостоятельно покинуть сцену, но это удавалось не всегда.
Через некоторое время к лечению Данила подключились ведущие специалисты России. Юношу взяли под наблюдение в трех медицинских центрах: ЦИТО, Центре детской эндокринологии и в центре имени Илизарова.
К сожалению, не существует кардинального способа вылечить Данила, но для облегчения его состояния необходимо развивать мышцы.
Весь процесс лечения мальчика был сосредоточен на укреплении мышечного каркаса, чтобы тот мог ходить без вспомогательных устройств. Однако задача оказалась слишком трудной. В результате Данил может проходить лишь короткие дистанции, но в основном передвигается с чьей-то помощью на коляске. Несмотря на это, Плужников не собирается падать духом.
Квартирный вопрос
В родном городе певца Сочи мэрия торжественно пообещала выделить квартиру его семье. Обещание прозвучало публично, и артисту даже продемонстрировали будущее жилье. Но после этого все затихло, и администрация города не предпринимала никаких действий. Тогда на помощь пришел Дима Билан.
Он рассказал об этой проблеме в своем блоге, где у него было около трех миллионов подписчиков. В результате семье Плужниковых все же выделили квартиру, хоть и не ту, что была показана изначально.
«Я бы не хотел ворошить эту историю, там было много неприятного. Но главное, что квартиру дали. Не ту, что показывали вначале, с меньшей квадратурой и на другом этаже. Пришлось отказаться от идеи сделать свой студийный уголок. Но хорошо, что все закончилось», — вспоминал Плужников.
Спустя восемь лет после «Голоса»
Спустя годы голос Данила сильно изменился – он стал более мужественным и глубоким.Плужников сам подбирает себе репертуар для концертов. В 2019 году он записал песню «Пилигрим», а также снял клип на композицию.
Средства на съемки собирали в социальных сетях. И это удалось сделать поразительно быстро. В результате работа получилась достойной, а главную роль исполнил, конечно, Дима Билан. На данном клипе насчитывается свыше 500 тысяч просмотров.
Сейчас певец еще больше занялся своим здоровьем. Последние три года он переживает сложный жизненный этап. Медики делают все, чтобы парень смог встать на ноги.
«Я несколько выпал из привычной жизни. Занимаюсь здоровьем по большей части. Мне поставили аппарат Илизарова. На протяжении этого года я вылечил одну ногу. Сейчас долечиваю вторую. За полтора года я перенес операций десять, может быть», — рассказывал Данил в 2023 году.
Плужников не знает, сколько еще потребуется операций, чтобы он смог передвигаться без инвалидного кресла. Ясно одно: молодому человеку предстоит долгий путь.
«Хочется просто не болеть»: как живет Данил Плужников сегодня
При всех обстоятельствах Данил не теряет энтузиазма и верит в лучшее. Даже в сложные времена он продолжает заниматься творчеством и делиться им в соцсетях. Зачастую его можно встретить в списке участников различных благотворительных концертов.
Данил Плужников (Фото: сайт pylllygrim.ru)
Именно музыка спасает Плужникова и вдохновляет его.
«Я много пишу аранжировки, тексты, образовались готовые песни, которые скоро выйдут в свет. И даже если это мало, кому понравится, я буду получать удовольствие, потому что люблю это. Хочется просто не болеть, и мне этого будет достаточно», — пояснил певец.
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