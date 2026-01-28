«Черепно-мозговая травма и отек головного мозга»: у Димы Билана произошла трагедия
У певца Димы Билана умерла шиншилла
У Димы Билана умерла домашняя шиншилла Плюша. О случившемся артист рассказал подписчикам в Instagram*.
По его словам, питомец каким-то образом выбрался из клетки, а позже его нашли рядом с музыкальной аппаратурой. На носу было видно травму. Билан написал, что по дороге в ветклинику возникли сложности: начался снегопад, были пробки, а ближайшая специализированная помощь находилась примерно в 60 километрах от дома. В пути Плюша провела почти два часа.
«Диагноз — черепно-мозговая травма и отек головного мозга», — добавил исполнитель.В клинике врачи боролись за ее жизнь около четырех часов, но спасти не смогли. Певец признался, что до последнего надеялся на спасение, однако усилия ветеринаров не дали результата. Потеря Плюши стала для него тяжелым ударом — он часто делился трогательными моментами с любимицей и называл ее полноценным членом семьи.