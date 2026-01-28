«Черепно-мозговая травма и отек головного мозга»: у Димы Билана произошла трагедия

28 января 2026, 16:14

У певца Димы Билана умерла шиншилла

Дмитрий Билан (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

У Димы Билана умерла домашняя шиншилла Плюша. О случившемся артист рассказал подписчикам в Instagram*.





По его словам, питомец каким-то образом выбрался из клетки, а позже его нашли рядом с музыкальной аппаратурой. На носу было видно травму. Билан написал, что по дороге в ветклинику возникли сложности: начался снегопад, были пробки, а ближайшая специализированная помощь находилась примерно в 60 километрах от дома. В пути Плюша провела почти два часа.





«Диагноз — черепно-мозговая травма и отек головного мозга», — добавил исполнитель.