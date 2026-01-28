Наталья Рудова объяснила, почему красивые девушки чаще всего одиноки

28 января 2026, 16:03

Актриса Наталья Рудова назвала одиночество успешных женщин осознанным выбором

Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)

Актриса Наталья Рудова высказалась о причинах одиночества успешных женщин. На премьере сериала «Резервация» она опровергла мнение, что одинокая жизнь обязательно означает несчастье. Артистка считает, что во многих случаях это собственный выбор.





В беседе с Пятым каналом Рудова обсудила, почему современные женщины, которые обладают свободой, талантом и финансовой независимостью, иногда не имеют серьёзных отношений. При этом актриса уверена, что такие женщины постоянно привлекают мужское внимание.

«Я думаю, что просто эти девчонки, наверное, не влюбляются так часто. Не знаю, почему, просто не работает и всё. На самом деле любви в принципе не так много, наверное, в жизни. Но я уверена, что у них вообще нет проблем с мужским полом, уверена, они завалены предложениями о свиданиях, просто тщательно выбирают», — пояснила Наталья.