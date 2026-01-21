Дима Билан выходит за рамки сцены: артист оформил бренд для техники и медицины
У компании Димы Билана ООО «Тристум», где певец является основным владельцем, появился новый масштабный проект. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Роспатент одобрил регистрацию товарного знака Alienone, который охватывает сразу несколько направлений.
Под этим брендом артист потенциально планирует выпускать кухонную технику — процессоры, электрические мясорубки и измельчители, а также медицинское оборудование: диагностические аппараты, устройства для физиотерапии, вентиляции и очистки воздуха, системы обработки воды и технику для ухода за телом и здоровьем.
Билан всерьёз нацелен расширять бизнес далеко за пределы музыкальной индустрии.
