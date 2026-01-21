Достижения.рф

«Место из карты желаний»: Seville встретилась с пингвинами в Африке

Seville исполнила давнюю мечту, отправившись к пингвинам в Кейптаун
Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Seville поделилась в соцсетях радостным событием — певица осуществила одну из своих давних мечт и побывала в Кейптауне, где встретилась с пингвинами.



По словам артистки, это место долгое время было в её карте желаний и даже стояло на заставке телефона.

Ради встречи с пингвинами Seville вместе с мужем TONI отправилась буквально на другой конец Земли. Певица рассказала, что животных нельзя гладить и кормить, чтобы они не потеряли свои инстинкты и не были отвергнуты стаей.

Ранее о преодолении собственной мечты рассказывала Анна Семенович — певица смогла побороть страх высоты, встав на стеклянный пол над пропастью.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0