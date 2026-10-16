«Через месяц нас разведут»: Костенко рассказала, что Тарасов говорил ей в начале отношений
Анастасия Костенко поделилась в шоу «Ставка на любовь» подробностями знакомства с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам модели, в тот период спортсмен уже находился в процессе развода с телеведущей Ольгой Бузовой.
Как утверждает Костенко, в начале их общения Тарасов рассказывал ей, что живёт в отеле, а официальное расторжение брака с бывшей супругой должно состояться примерно через месяц. Когда Анастасия поняла, что нравится футболисту, она, по её словам, сразу обозначила своё условие — он должен завершить предыдущие отношения.
Костенко также высказалась о том, что имя Ольги Бузовой до сих пор всплывает в разговорах о её семье. Модель считает, что упоминания бывшего мужа выгодны пиар-команде телеведущей, поэтому относится к этому спокойно и не видит смысла остро реагировать на подобные ситуации.
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