«Через месяц нас разведут»: Костенко рассказала, что Тарасов говорил ей в начале отношений

16 октября 2026, 18:46

Анастасия Костенко раскрыла подробности знакомства с Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко поделилась в шоу «Ставка на любовь» подробностями знакомства с футболистом Дмитрием Тарасовым. По словам модели, в тот период спортсмен уже находился в процессе развода с телеведущей Ольгой Бузовой.