«Я абсолютно верю в любовь»: Алсу задумалась о втором браке и рождении ребёнка

16 октября 2026, 18:00

После развода певица Алсу готова снова выйти замуж и стать мамой

Алсу (Фото: Instagram* / @alsou_a)

Певица Алсу, которая в августе 2024 года развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака, продолжает верить в любовь и не исключает, что однажды вновь создаст семью. Артистка призналась, что была бы не против повторно выйти замуж и родить ещё одного ребёнка, если встретит подходящего человека.