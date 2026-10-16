«Я абсолютно верю в любовь»: Алсу задумалась о втором браке и рождении ребёнка
Певица Алсу, которая в августе 2024 года развелась с Яном Абрамовым после 18 лет брака, продолжает верить в любовь и не исключает, что однажды вновь создаст семью. Артистка призналась, что была бы не против повторно выйти замуж и родить ещё одного ребёнка, если встретит подходящего человека.
В подкасте Эмина Агаларова Алсу отметила, что, несмотря на жизненные трудности и перемены, сохранила оптимизм и веру в отношения. По словам певицы, ей хотелось бы встретить мужчину, с которым она сможет провести всю жизнь. Артистка также считает, что рождение общего ребёнка могло бы стать ещё одним поводом для счастья.
От брака с Яном Абрамовым у Алсу трое детей — Сафина, Микелла и Рафаэль. При этом о нынешней личной жизни певица предпочла не распространяться. Отвечая на вопрос, свободно ли её сердце, она тактично ушла от прямого ответа и отметила, что пока не готова обсуждать эту тему публично.
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