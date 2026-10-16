«Не понимает, о чём говорит»: Дробыш ответил Клаве Коке на обвинение в травле

16 октября 2026, 17:33

Продюсер Виктор Дробыш ответил Клаве Коке на обвинение в травле

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Продюсер Виктор Дробыш в новом выпуске шоу «Кстати» на VK Video высказался о словах певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова), которая ранее назвала его эмоциональным тираном.





В конце сентября Клавдия обвинила Дробыша в травле. Поводом стала его критика выступления певицы Доры в шоу «Битва поколений».



Продюсер сравнил номер с провальной попыткой сыграть «Лунную сонату» в консерватории без подготовки и назвал трату эфирного времени расточительной. Высокова вступилась за коллегу и заявила, что грубые высказывания мэтров сильно ранят начинающего артиста. Она считает, что критику можно доносить мягче.

«Абьюзером меня назвала Клава Кока — это не считается. Она не знает языка и очень плохо им владеет. Поэтому она может нести всё, что угодно. Когда ты не знаешь, что это означает, ты можешь легко эти слова говорить. Я посмотрел ей в глаза и понял, что она не понимает, о чём говорит», — ответил Дробыш.