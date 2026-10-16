«Заплатил здоровьем»: Саша Стоун откровенно высказался о расставании с Валей Карнавал
Саша Стоун поделился воспоминаниями об отношениях с Валей Карнавал, с которой расстался в 2023 году. Несмотря на то что после разрыва прошло уже несколько лет, блогер признался, что до сих пор эмоционально возвращается к прошлому роману.
В проекте «Громче слов» Стоун назвал тот период прекрасным, но подчеркнул, что пережил тяжёлые времена и, по собственным словам, заплатил за произошедшее высокую цену, в том числе здоровьем. При этом он отметил, что благодарен бывшей возлюбленной за совместную историю, несмотря на все сложности.
Особенно трогательным воспоминанием для блогера стали моменты, когда пара ещё планировала свадьбу. Саша рассказал, что недавно переслушивал голосовые сообщения Вали и вновь увидел фотографии, на которых она примеряла свадебные платья. Эти снимки Карнавал отправляла маме Стоуна, когда они ещё готовились к торжеству.
Кроме того, блогер признался, что продолжает молиться за бывшую возлюбленную из-за обещания, которое когда-то ей дал. Судя по его словам, отношения оставили глубокий след в его жизни, хотя возвращаться к прежнему болезненному периоду он больше не хочет.
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