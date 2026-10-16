«Заплатил здоровьем»: Саша Стоун откровенно высказался о расставании с Валей Карнавал

16 октября 2026, 18:23

Саша Стоун вспомнил, как Валя Карнавал готовилась к свадьбе с ним

Саша Стоун (Фото: Instagram* / @sashka_stone)

Саша Стоун поделился воспоминаниями об отношениях с Валей Карнавал, с которой расстался в 2023 году. Несмотря на то что после разрыва прошло уже несколько лет, блогер признался, что до сих пор эмоционально возвращается к прошлому роману.