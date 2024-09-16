«Трясти стразами и перьями»: почему Киркорову не надо выступать в зоне СВО

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Певцу Филиппу Киркорову не стоит выступать в зоне спецоперации на Украине, считает депутат Госдумы Нина Останина, передает радио «Говорит Москва». Парламентарий уверена, что в зоне боевых действий должен выступать далеко не каждый артист.
«Далеко не каждый нужен в зоне спецоперации. Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен?» — задается вопросом Останина.По ее мнению, выступать в зоне СВО не стоит и тем знаменитостям, которые предпочитают демонстрировать «накачанные губы» и «голые телеса».
Останина резюмировала, что защитникам родины нужны другие исполнители. В частности, те, кто проявляет патриотизм, демонстрируя любовь к отечеству внутренне и внешне.
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