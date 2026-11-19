Театральный продюсер Валерий Янклович попал в больницу
Театральный продюсер Валерий Янклович находится в больнице. Об этом сообщает ТАСС.
В публикации уточняется, что он лично подтвердил агентству сведения о своей госпитализации. Однако Янклович не стал вдаваться в подробности относительно случившегося. Он также отказался отвечать на вопросы о текущем самочувствии.
Ранее стало известно, что выдающийся художник по костюмам, член Союза кинематографистов Российской Федерации Наталья Иванова скончалась в возрасте 79 лет. Среди известных картин, над которыми работала Иванова, — «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник», «Жестокий романс» и «Орда». Подробности читайте в материале «Радио 1».
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