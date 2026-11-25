25 ноября 2026, 17:04

Рита Дакота высмеяла бывшего мужа, а Влад Соколовский обвинил её в манипуляциях

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Влад Соколовский и Рита Дакота вновь публично выясняют отношения из-за алиментов на их девятилетнюю дочь. После очередного обсуждения выплат бывшие супруги вернулись к конфликту в социальных сетях. Риту возмутило, что певец открыто рассказывает о деньгах, которые перечисляет на содержание ребёнка. При этом артистка утверждает, что не читает СМИ и заблокировала бывшего мужа во всех социальных сетях, но продолжает следить за его заявлениями.





Дакота назвала Соколовского патологическим лжецом и отдельно отреагировала на его слова о повышении алиментов. По словам Влада, сумма выросла чуть более чем на четыре тысячи рублей по его собственной инициативе. При этом певец выразил надежду, что дополнительные средства будут использоваться по назначению. Рита же заявила, что способна самостоятельно обеспечивать дочь благодаря собственной карьере и доходам.





«Как здорово, что у меня есть реализация, карьера и деньги содержать своего ребёнка без протянутой руки. И как же здорово, что я могу ржать над всем этим недоразумением, а не горько плакать, как тогда», — заключила певица.

«Я искренне считаю, что для того, чтобы подчеркнуть своё семейное счастье и достоинства своего супруга, необязательно обесценивать другого человека. Особенно на девятом году после расставания. В моём мире по-настоящему счастливый человек никогда не будет заниматься такой дешёвой ерундой. Самое неприятное для меня во всём этом — то, что скриншоты из жёлтой прессы, насмешки и весь этот поток негатива публикуется на фоне фотографий нашей дочери. Возможно, я человек старых правил, но в моей системе ценностей это недопустимо. Как бы ни складывались отношения между взрослыми, фотографии собственного ребёнка не должны становиться декорацией для публичного выяснения отношений. Для меня это просто дно», — высказался артист в личном блоге.